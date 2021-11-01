 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 ноября

31 октября

Популярное

В ТОР «Забайкалье» оборудован грузовой логистический комплекс

В ТОР «Забайкалье» оборудован грузовой логистический комплекс
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Инвестпроект был реализован на два года раньше, чем планировалось

На территории опережающего развития «Забайкалье» реализован проект по оборудованию универсального комплекса транспортной инфраструктуры для перевалки и хранения широкой линейки грузов, в том числе сжиженного природного газа. Логистический объект резидента ТОР расположен в непосредственной близости от российско-китайского пункта пропуска Забайкальск.

Изначально проект планировалось реализовать в 2023 году, но благодаря поддержке режима ТОР оборудование терминала удалось выполнить в 2021 году.

По соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики объём инвестиций в проект составил свыше 31 млн рублей, в Забайкальском крае создано 62 новых рабочих места. Предприятие может создать условия для повышения конкурентоспособности и значимости региона в развитии и расширении товарооборота между Россией и Китаем. Также одним из эффектов деятельности компании должна стать активизация предпринимательской деятельности в крае, появление смежных производств и отраслей.

- Инвестиционный проект реализуется в одной из востребованных в Забайкальском крае отраслей – логистика и транспорт. Выбор бизнеса обусловлен выгодным географическим расположением региона, ростом экономических связей с Китайской Народной Республикой. Помимо комплексного сопровождения резидентов, большой частью нашей совместной с Минвостокразвития России работы является расширение границ ТОР «Забайкалье» для привлечения новых инвесторов. Так, в 2020 году площадь ТОР увеличена и под проект компании «Международный терминал Забайкальск». Планируем, что к концу 2021 года возможность реализовывать инвестиционные проекты при действенной поддержке государства получат ещё более 5 компаний, - рассказала директор управляющей компании «ТОР Забайкалье» Дина Архипенко.

Напомним, что на сегодняшний день число реализуемых на ТОР «Забайкалье» проектов по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики достигло 30. Всего на Дальнем Востоке создано 22 территории опережающего развития. Резиденты реализуют 537 проектов с общим объёмом заявленных инвестиций 4,47 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Забайкальский край территории опережающего развития

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В ТОР «Забайкалье» оборудован грузовой логистический комплекс
В ТОР «Забайкалье» оборудован грузовой логистический комплекс
Бизнес, 01.11.2021
Инвестпроект был реализован на два года раньше, чем планировалось
Гендиректор аэропорта «Байкал» прокомментировал необычное объявление
Гендиректор аэропорта «Байкал» прокомментировал необычное объявление
Бизнес, 01.11.2021
На сайте объявлений сообщается о продаже имущества авиакомпании
В Забайкалье кафе принимают посетителей, игнорируя запрет
В Забайкалье кафе принимают посетителей, игнорируя запрет
Бизнес, 01.11.2021
В регионе действует разрешение только на еду на вынос и на доставку
В Бурятии предприятие загрязняло почву нефтью
В Бурятии предприятие загрязняло почву нефтью
Бизнес, 01.11.2021
Нарушение раскрыли благодаря неравнодушному жителю
В Улан-Удэ проходят проверки по соблюдению системы QR-кодов
В Улан-Удэ проходят проверки по соблюдению системы QR-кодов
Бизнес, 01.11.2021
За выходные дни было проверено 30 объектов
Сбер поддержал строительство гостиничного комплекса на Байкале
Сбер поддержал строительство гостиничного комплекса на Байкале
Бизнес, 01.11.2021
Реализация инвестиционного проекта стала возможной благодаря Сбербанку
В Улан-Удэ у оконной фирмы отсудили почти 900 тысяч
В Улан-Удэ у оконной фирмы отсудили почти 900 тысяч
Бизнес, 01.11.2021
Компания, не выполнившая работы, ответит перед клиентами
В этом году в Бурятии больше не будет «Победы»
В этом году в Бурятии больше не будет «Победы»
Бизнес, 31.10.2021
Лоукостер «Победа» свернул на некоторое время работу в Бурятии
В Бурятии приступили к строительству отеля в «Байкальской гавани»
В Бурятии приступили к строительству отеля в «Байкальской гавани»
Бизнес, 31.10.2021
В будущем 4-звездочном отеле гостей будут принимать круглый год. Фоторепортаж
Бурятия избежала московского сценария ковид-ограничений
Бурятия избежала московского сценария ковид-ограничений
Бизнес, 31.10.2021
Бизнес-омбудсмен Бурятии прокомментировал введённую систему QR-кодов
СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней
СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней
Бизнес, 29.10.2021
С 30 октября по 3 ноября банк будет работать в обычном режиме
Сбер запустил спецпроект «Каникулы со Сбером»
Сбер запустил спецпроект «Каникулы со Сбером»
Бизнес, 29.10.2021
Школьникам предложат подборку развивающего контента из более чем 40 активностей
Бизнес Бурятии интересуется СберРейтингом
Бизнес Бурятии интересуется СберРейтингом
Бизнес, 28.10.2021
Инструмент поддержки может предупредить возможные риски
В Забайкалье построят завод железобетонных изделий
В Забайкалье построят завод железобетонных изделий
Бизнес, 25.10.2021
В настоящее время проводится технический аудит выбранной для завода территории

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^