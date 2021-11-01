В ТОР «Забайкалье» оборудован грузовой логистический комплекс

Инвестпроект был реализован на два года раньше, чем планировалось
На территории опережающего развития «Забайкалье» реализован проект по оборудованию универсального комплекса транспортной инфраструктуры для перевалки и хранения широкой линейки грузов, в том числе сжиженного природного газа. Логистический объект резидента ТОР расположен в непосредственной близости от российско-китайского пункта пропуска Забайкальск.
Изначально проект планировалось реализовать в 2023 году, но благодаря поддержке режима ТОР оборудование терминала удалось выполнить в 2021 году.
По соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики объём инвестиций в проект составил свыше 31 млн рублей, в Забайкальском крае создано 62 новых рабочих места. Предприятие может создать условия для повышения конкурентоспособности и значимости региона в развитии и расширении товарооборота между Россией и Китаем. Также одним из эффектов деятельности компании должна стать активизация предпринимательской деятельности в крае, появление смежных производств и отраслей.
- Инвестиционный проект реализуется в одной из востребованных в Забайкальском крае отраслей – логистика и транспорт. Выбор бизнеса обусловлен выгодным географическим расположением региона, ростом экономических связей с Китайской Народной Республикой. Помимо комплексного сопровождения резидентов, большой частью нашей совместной с Минвостокразвития России работы является расширение границ ТОР «Забайкалье» для привлечения новых инвесторов. Так, в 2020 году площадь ТОР увеличена и под проект компании «Международный терминал Забайкальск». Планируем, что к концу 2021 года возможность реализовывать инвестиционные проекты при действенной поддержке государства получат ещё более 5 компаний, - рассказала директор управляющей компании «ТОР Забайкалье» Дина Архипенко.
Напомним, что на сегодняшний день число реализуемых на ТОР «Забайкалье» проектов по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики достигло 30. Всего на Дальнем Востоке создано 22 территории опережающего развития. Резиденты реализуют 537 проектов с общим объёмом заявленных инвестиций 4,47 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В ТОР «Забайкалье» оборудован грузовой логистический комплекс
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