В Бурятии предприятие загрязняло почву нефтью

Бизнес, Фото: Байкальская природоохранная прокуратура

Нарушение раскрыли благодаря неравнодушному жителю



На личный приём к Байкальскому межрегиональному природоохранному прокурору Елене Макушенко обратился житель Северобайкальска. Мужчина сообщил о нарушениях в деятельности организации, которая занимается добычей россыпного золота на лесном участке.



Была проведена прокурорская проверка, которая подтвердила нарушения



- Участок использовался предприятием с нарушениями проекта освоения лесов, производственный мусор складировался на незащищённом почвенном покрове. Допускались разливы нефтепродуктов на почву, игнорировались лицензионные нормы. Не обеспечивалась противопожарная безопасность, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Директору организации внесено представление. После этого нарушения были устранены: оборудована надлежащая площадка для сбора отходов, загрязнённая территория очищена, приобретён противопожарный инвентарь, оформлена необходимая разрешительная документация.

