Нарушение раскрыли благодаря неравнодушному жителю
На личный приём к Байкальскому межрегиональному природоохранному прокурору Елене Макушенко обратился житель Северобайкальска. Мужчина сообщил о нарушениях в деятельности организации, которая занимается добычей россыпного золота на лесном участке.
Была проведена прокурорская проверка, которая подтвердила нарушения
- Участок использовался предприятием с нарушениями проекта освоения лесов, производственный мусор складировался на незащищённом почвенном покрове. Допускались разливы нефтепродуктов на почву, игнорировались лицензионные нормы. Не обеспечивалась противопожарная безопасность, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Директору организации внесено представление. После этого нарушения были устранены: оборудована надлежащая площадка для сбора отходов, загрязнённая территория очищена, приобретён противопожарный инвентарь, оформлена необходимая разрешительная документация.
В Бурятии предприятие загрязняло почву нефтью
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Нарушение раскрыли благодаря неравнодушному жителю
За выходные дни было проверено 30 объектов
Реализация инвестиционного проекта стала возможной благодаря Сбербанку
Компания, не выполнившая работы, ответит перед клиентами
Бизнес, 31.10.2021
Лоукостер «Победа» свернул на некоторое время работу в Бурятии
Бизнес, 31.10.2021
Бизнес-омбудсмен Бурятии прокомментировал введённую систему QR-кодов
С 30 октября по 3 ноября банк будет работать в обычном режиме
Школьникам предложат подборку развивающего контента из более чем 40 активностей
Звонки принимаются ежедневно
Бизнес, 28.10.2021
Инструмент поддержки может предупредить возможные риски
Бизнес, 25.10.2021
В настоящее время проводится технический аудит выбранной для завода территории
Бизнес, 21.10.2021
«Портфельмер» может помочь молодёжи разобраться в инвестиционных инструментах
Бизнес, 21.10.2021
«Твоё решение» можно настроить под свои индивидуальные потребности
Бизнес, 20.10.2021
Дополнительное финансирование необходимо для расширения и благоустройства курорта
Бизнес, 19.10.2021
Как в Улан-Удэ сэкономить на покупке мебели при помощи кешбэка, а ещё сделать себе подарок