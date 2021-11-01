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В Бурятии предприятие загрязняло почву нефтью

В Бурятии предприятие загрязняло почву нефтью
Бизнес,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
Нарушение раскрыли благодаря неравнодушному жителю

На личный приём к Байкальскому межрегиональному природоохранному прокурору Елене Макушенко обратился житель Северобайкальска. Мужчина сообщил о нарушениях в деятельности организации, которая занимается добычей россыпного золота на лесном участке.

Была проведена прокурорская проверка, которая подтвердила нарушения

- Участок использовался предприятием с нарушениями проекта освоения лесов, производственный мусор складировался на незащищённом почвенном покрове. Допускались разливы нефтепродуктов на почву, игнорировались лицензионные нормы. Не обеспечивалась противопожарная безопасность, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Директору организации внесено представление. После этого нарушения были устранены: оборудована надлежащая площадка для сбора отходов, загрязнённая территория очищена, приобретён противопожарный инвентарь, оформлена необходимая разрешительная документация.
загрязнение

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