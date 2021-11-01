Сбер поддержал строительство гостиничного комплекса на Байкале

Реализация инвестиционного проекта стала возможной благодаря Сбербанку



30 октября состоялась закладка первого символического камня в фундамент нового туристического объекта «Green Flow Baikal», который будет возведён в селе Турка Прибайкальского района Бурятии. На церемонии закладки первого камня присутствовали глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Антон Соколов, генеральный директор ООО «Грин Флоу Байкал» Александр Тертычный, генеральный директор АО ОЭЗ «Байкальская гавань» Максим Шарипов и другие первые лица региона.



В соответствии с проектом на участке «Турка» ОЭЗ «Байкальская гавань» будет построен отель на 153 номера. В состав гостиничного комплекса войдут оздоровительный центр, ресторан, конференц-залы, детский центр, обустроенная парковая зона и автомобильная парковка. Гостиничный комплекс будет соответствовать экологическим требованиям и позволит закрыть потребность населения республики как в организованных местах отдыха, так и в рабочих местах. Завершение строительства ожидается в 3 квартале 2023 года.



- Мы делаем туризм более экологичным — это значит отсутствие мусора в прибрежной зоне, строительство очистных сооружений. Также этот проект предполагает и дополнительный доход, создание рабочих мест как в самом отеле, так и вокруг – производство продуктов питания – развитие ресторанного бизнеса, и сувенирная продукция, и работа аэропорта, транспортных компаний. У нас создаются дополнительные возможности, чтобы люди в регионе имели больший доход, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Сегодня мы начинаем реализацию проекта под международным брендом ассоциации «Healing Hotels of the World». Отель сможет принять 300 постояльцев – жителей не только Бурятии, но и со всего мира. Мы уверены, что туристы будут приезжать круглый год - смотреть красоты Байкала зимой, летом, осенью. При этом ценовое позиционирование будет на уровне 4 звезды. Также мы сможем обеспечить более 150 рабочих мест – ожидаем что 50% это будет местное население из ближайших посёлков, - заявил Александр Тертычный, генеральный директор ООО «Грин Флоу Байкал».



Реализация масштабного инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса «Green Flow Baikal» стала возможной благодаря кредитным средствам Сбербанка. Общая стоимость проекта составляет порядка 2,5 млрд. рублей, кредитная поддержка Сбербанка – 1,38 млрд. рублей.



- В процессе развития туризма необходима слаженная работа всех направлений и структур. И крайне важно, отвечая на потребности туристов и туристических сообществ, соблюдать при этом принцип сокращения негативных последствий на окружающую среду. Только триединство экологических, экономических и социальных целей будет залогом успеха правильного развития туризма на территории. Для нас открытие отеля на Байкале – это логичное продолжение сотрудничества банка и правительства региона в рамках соглашения по развитию туризма, подписанного в 2019 году. Здесь и сейчас мы даём хороший старт для создания качественной и современной туристической инфраструктуры, для внутреннего и въездного туризма в Бурятии и в макрорегионе Байкал в целом, - рассказал Антон Соколов, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.



Гостиничный комплекс «Green Flow Baikal» вошёл в 11 инвестиционных проектов в сфере туризма, по которым Сбер получил одобрение от Ростуризма, всего в РФ таких проектов 38. Сбер профинансирует инвестиционные проекты по программе предоставления льготного кредитования. Проекты будут реализованы на территории Москвы, Подмосковья, Краснодарского края, Республики Бурятия, Ярославской области, Карачаево-Черкесии и Владивостока. Старт строительства и реконструкции гостиничных объектов, одобренных для участия в программе, запланирован на конец текущего и начало 2022 года, срок строительства составит в среднем 2-3 года. Общая сумма финансирования этих проектов составит 27,4 млрд рублей.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



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