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СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней

СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней
Бизнес, 
С 30 октября по 3 ноября банк будет работать в обычном режиме

В период нерабочих дней - 30, 31 октября и 1,2,3 ноября 2021 года, отделения банка продолжат работать в обычном режиме. Клиенты смогут получить все необходимые услуги.

Со списком офисов и графиком их работы можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе «Отделения и банкоматы».

Также режим работы индивидуален для каждого офиса и указан в том числе в самом отделении СберБанка и в разделе «На карте» мобильного приложения Сбербанк Онлайн.

Банкоматы и информационно-платёжные терминалы также работают в обычном режиме.

Списания платежей по кредитам физических лиц с 30 октября по 7 ноября 2021 года будут выполняться в соответствии с подписанным клиентом кредитным договором и не будут переноситься на более поздние даты.

Платежи для корпоративных клиентов в нерабочие дни, объявленные правительством, банк будет проводить в обычном режиме — то есть по графику выходных дней (30-31 октября и 4-7 ноября) и будних дней (в остальные даты).

Пролонгация вкладов, которые заканчиваются 31 октября, будет перенесена на 1 ноября (как обычно по воскресеньям). С 1 по 3 ноября включительно пролонгация вкладов будет осуществляться в штатном режиме. Пролонгация вкладов, заканчивающихся 4-7 ноября, будет перенесена на 8 ноября.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Зачисление заработной платы и пенсии на счета физических лиц будет осуществляться по следующей схеме:
- 28, 29 октября и с 1 по 3 ноября: зачисление денежных средств по всем договорам будет осуществляться в штатном режиме.
- 30, 31 октября и с 4 по 7 ноября: будет осуществляться выплата по договорам, по которым предусмотрена возможность и есть согласие юридического лица на проведение операций в выходные и праздничные дни.

В период празднования Дня народного единства:
- 4 ноября – выходной день для всех офисов в Бурятии;
- 5 ноября – рабочий день для филиалов в г. Улан-Удэ по следующему режиму:
г.Улан-Удэ, ул.Родины,1 10-00 - 16-00
г.Улан-Удэ, ул.Туполева, 20-20а 10-00 - 16-00
г.Улан-Удэ, ул.Гагарина, 25 10-00 - 16-00
г.Улан-Удэ, ул.Октябрьская, 15 10-00 - 16-00
г.Улан-Удэ, ул.Ленина, 15а 10-00 - 16-00
г.Улан-Удэ, ул.Смолина, 52 10-00 - 16-00
г.Улан-Удэ, ул.Калашникова, 11, б/с 4 10-00 - 16-00
г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, 70А 10-00 - 16-00
г.Улан-Удэ, проспект Строителей, 18 10-00 - 16-00
г.Улан-Удэ, ул.Пушкина, 15 В 10-00 - 16-00
г.Улан-Удэ, ул.Шумяцкого, 2 10-00 - 16-00
г.Улан-Удэ, ул.Боевая, 5г 10-00 - 16-00
г.Улан-Удэ, ул.Гагарина, 60, блок 3 10-00 - 16-00
г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, 8а 10-00 - 16-00
г.Улан-Удэ, ул. Терешковой, 2а 10-00 - 16-00
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 13 10-00 - 16-00
г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, 13б/2, блок 1, помещение VI 10-00 - 16-00
г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 11 10-00 - 16-00

Для корпоративных клиентов:
Рублёвые платежи, в том числе физическим лицам, доступны в интернет-банке СберБизнес для клиентов с расширенным режимом счёта. Подробная информация по платежам для корпоративных клиентов доступна на сайте банка. Обслуживание корпоративных клиентов 30 и 31 октября, а также с 4 ноября по 7 ноября в отделениях банка будет приостановлено.

График работы офисов банка можно также уточнить в СберБанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

Для розничных клиентов:
900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

Для корпоративных клиентов:
0321 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
8 (800) 5555-777 (для звонков из городов РФ).

Также можно получить консультацию онлайн в клиентском чате.
 
Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчёты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

Справка

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
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