Сбер запустил спецпроект «Каникулы со Сбером»

Школьникам предложат подборку развивающего контента из более чем 40 активностей



Сбер и компании его экосистемы к школьным каникулам запустили спецпроект «Каникулы со Сбером» — подборку развивающего контента из более чем 40 активностей для школьников от 7 до 16 лет.



В проекте также приняли участие 14 ведущих музеев России, которые предоставили свои образовательные и развлекательные онлайн-активности: плейлисты, квесты, лекции, видеоуроки, мастер-классы об искусстве и науке для всей семьи.



Материалы на сайте Сбера структурированы не только по возрасту, но и по формату. Каждый может выбрать для себя наиболее интересный вариант: можно смотреть, слушать или играть.



- Каникулы — отличная возможность отдохнуть и при этом провести время с пользой, узнать что-то новое. Активности нашего проекта представлены в онлайн-формате и помогут детям весело и интересно провести каникулы даже дома. Каждый школьник сможет найти для себя увлекательный и полезный контент: от посещения лекций и мастер-классов музеев до просмотра любимых фильмов и образовательных видео. В проекте также есть и вариант офлайн-развлечения — «Самый домашний космический квест», который можно проходить всей семьёй, - рассказал Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка.



В проекте участвуют: Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Еврейский музей и центр толерантности, ВДНХ, Музей космонавтики, Музей советских игровых автоматов, Московский музей дизайна, Дарвиновский музей, Музей Победы, Музей архитектуры имени Щусева, Музей русского импрессионизма, Русский музей и Политехнический музей.



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