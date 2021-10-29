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Сбер запустил спецпроект «Каникулы со Сбером»

Сбер запустил спецпроект «Каникулы со Сбером»
Бизнес, 
Школьникам предложат подборку развивающего контента из более чем 40 активностей

Сбер и компании его экосистемы к школьным каникулам запустили спецпроект «Каникулы со Сбером» — подборку развивающего контента из более чем 40 активностей для школьников от 7 до 16 лет.

В проекте также приняли участие 14 ведущих музеев России, которые предоставили свои образовательные и развлекательные онлайн-активности: плейлисты, квесты, лекции, видеоуроки, мастер-классы об искусстве и науке для всей семьи.

Материалы на сайте Сбера структурированы не только по возрасту, но и по формату. Каждый может выбрать для себя наиболее интересный вариант: можно смотреть, слушать или играть.

- Каникулы — отличная возможность отдохнуть и при этом провести время с пользой, узнать что-то новое. Активности нашего проекта представлены в онлайн-формате и помогут детям весело и интересно провести каникулы даже дома. Каждый школьник сможет найти для себя увлекательный и полезный контент: от посещения лекций и мастер-классов музеев до просмотра любимых фильмов и образовательных видео. В проекте также есть и вариант офлайн-развлечения — «Самый домашний космический квест», который можно проходить всей семьёй, - рассказал Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка.

В проекте участвуют: Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Еврейский музей и центр толерантности, ВДНХ, Музей космонавтики, Музей советских игровых автоматов, Московский музей дизайна, Дарвиновский музей, Музей Победы, Музей архитектуры имени Щусева, Музей русского импрессионизма, Русский музей и Политехнический музей.

Справка

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер Сбербанк

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