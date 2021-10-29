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В Бурятии работает «горячая линия» для предпринимателей

В Бурятии работает «горячая линия» для предпринимателей
Бизнес,  Фото:pexels.com
Звонки принимаются ежедневно

На заседании республиканского штаба по профилактике коронавирусной инфекции зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской поручил обеспечить консультации для предпринимателей об организации работы в нерабочие дни с 30 по 7 ноября.

В республике работает «горячая линия» для бизнесменов 8 800 30 30 123, которая работает с 08:30 до 17:30 ежедневно.

Предприниматели могут получить ответы на вопросы о контрольных мероприятиях, доступной федеральной и региональной поддержке бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 30 октября по 7 ноября в Бурятии вводятся нерабочие дни. В торговые центры, общепит и другие общественные заведения вход будет по QR-коду о вакцинации против коронавируса. Запрещается оказание развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий.

Без QR-кодов жители республики смогут посещать парикмахерские и бани. Без QR-кодов также можно посещать продовольственные магазины и магазины, реализующие непродовольственные товары первой необходимости. 
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