Бизнес Бурятии интересуется СберРейтингом

Инструмент поддержки может предупредить возможные риски



Бизнес-организации Республики Бурятия все чаще обращаются к разработкам и решениям, работающим на предупреждение рисков. Так, по данным Сбербанка, в 2021 году одним из популярных запросов на инструменты поддержки является СберРейтинг*. Данный сервис для регионального бизнеса территорий присутствия Байкальского банка был открыт со 2 квартала 2021 года и сразу вызвал интерес предпринимательства – на данный момент подписку на СберРейтинг уже оформили 63 коммерческие организации.



- Непростой период пандемии сказался на многих процессах в экономике, но несмотря на это предприниматели смогли мобилизоваться и начали активно предпринимать новые шаги и использовать новые инструменты ведения бизнеса, которые сейчас им предлагают, в том числе и Сбер. Чаще всего это связано с безопасностью, которая включает в себя прозрачность сделок и добросовестность контрагентов. СберРейтинг – это ответ экосистемы Сбера на современные запросы предпринимателей региона, - заявил Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.



Сервис СберРейтинг включает три продукта:



«Проверка контрагентов» – аккумулирует данные 23 официальных и открытых источников. С их помощью клиенту может быть предоставлен полный анализ по деятельности контрагента. Пользователи модуля в онлайн-режиме могут получить достоверные данные о своих потенциальных или действующих партнёрах-контрагентах: юридический адрес организации, период её деятельности, наличие или отсутствие статуса ликвидации, сведения о деловой репутации руководителей предприятия, баланс компании, выручка, убытки, наличие у компании дебиторской задолженности и фактов арбитражных процессов или банкротства. Сервис также оснащён функцией проверки физических лиц, которая может позволить организациям проводить проверку физических лиц при решении вопросов найма**.



«Риск Блокировки» – инструмент для своевременного реагирования. С его помощью бизнес-организации могут получить своевременные уведомления по возможным рискам от санкций контролирующих и надзорных органов. «Риск Блокировки» отслеживает ключевые показатели и допустимые границы операций, согласно рекомендациям Банка России. К таким показателям относятся налоговые платежи, снятие наличных, переводы физлицам и остатки на счетах. Сервис носит информационный характер и не гарантирует отсутствие запросов и ограничительных мер, предусмотренных требованиями 115-ФЗ.



«Рейтинг ЮЛ» – оценка Сбера финансового состояния компании. Также, как и сервис «Проверка контрагентов», основана на данных из 23 открытых источников и знаний банка о своих клиентах. Для расчёта рейтинга в том числе используются банковские модели оценки рисков. Совокупность всех этих показателей выдаётся клиенту в виде рейтинга: от 1 до 10. Он может доказать надёжность компании и её финансовую стабильность даже в условиях текущего кризиса. Сервис не только может предоставить аналитику текущего состояния бизнес-организации, но и может дать рекомендации по улучшению её деятельности.



* платный сервис, условия подписки на сайте Сбербанка

** требуется письменное согласие гражданина



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

