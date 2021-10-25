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В Забайкалье построят завод железобетонных изделий

В Забайкалье построят завод железобетонных изделий
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В настоящее время проводится технический аудит выбранной для завода территории

На территории Читы планируется построить завод железобетонных изделий. При принятии инвестором положительного решения Забайкалье получит порядка 400 миллионов рублей инвестиций и более 200 рабочих мест.

- «Корпорация развития провела с инвестором всестороннюю работу по подбору площадки для реализации этого проекта. Мы оказываем полную информационную и административную поддержку по всем возникающим и интересующим инвестора вопросам. Уже подготовлены материалы по необходимым мерам поддержки, субсидиям, налогам, возмещениям и преференциям которые может получить инвестор при реализации проекта в нашем регионе», — рассказал генеральный директор Корпорация развития Забайкальского края (КРЗК) Антон Тутов.

Забайкалье имеет все шансы получить на своей территории завод из-за удобного логистического положения. Сейчас проходит технический аудит выбранной для реализации площадки. По итогам этой оценки будет принято решение о возможности и сроках начала реализации проекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства планирования и развития Забайкальского края.
Забайкальский край строительство завод

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