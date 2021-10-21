Сбер представил игру для будущих инвесторов

«Портфельмер» может помочь молодёжи разобраться в инвестиционных инструментах



СберБанк запустил «Портфельмер» — игру для будущих инвесторов. Она существует в формате мини-приложения в соцсети «ВКонтакте» и создана для того, чтобы помочь молодёжи разобраться в инвестиционных инструментах, исключая какие-либо реальные финансовые риски: вся торговля в «Портфельмере» происходит за счёт виртуальной валюты.



В игре пользователи знакомятся с четырьмя инвестиционными продуктами: акциями, облигациями, фондами, валютой. Прислушиваясь к советам и внимательно изучая новости, пользователи могут вырастить свои инвестиционные вложения. Хотя в игре, как и на реальной бирже, не всё так просто и предсказуемо.



В «Портфельмере» не показывается идеальная картина мира инвестиций, где на акциях резко богатеешь. СберБанк осознаёт, что необходимо знакомить молодых людей с реальными рисками, говорить о важности диверсификации портфеля и принципах осторожности в отношении любых инвестиционных инструментов.



- Молодёжь сегодня активно смотрит на инвестиции как на популярный и востребованный инструмент для управления своими деньгами. Но у них есть ряд опасений — например, рискованно и сложно. И многие из этих опасений оправданны. Поэтому наша приоритетная задача в работе с молодой аудиторией — повышение финансовой грамотности в отношении инвестиций. Мы стремимся в первую очередь помочь разобраться в том, как это работает, какие инструменты инвестирования существуют и чем они отличаются, рассказать о рисках и возможностях, - заявил Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка.



Возрастное ограничение 18+



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