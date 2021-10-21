Сбер представил игру для будущих инвесторов

«Портфельмер» может помочь молодёжи разобраться в инвестиционных инструментах
СберБанк запустил «Портфельмер» — игру для будущих инвесторов. Она существует в формате мини-приложения в соцсети «ВКонтакте» и создана для того, чтобы помочь молодёжи разобраться в инвестиционных инструментах, исключая какие-либо реальные финансовые риски: вся торговля в «Портфельмере» происходит за счёт виртуальной валюты.
В игре пользователи знакомятся с четырьмя инвестиционными продуктами: акциями, облигациями, фондами, валютой. Прислушиваясь к советам и внимательно изучая новости, пользователи могут вырастить свои инвестиционные вложения. Хотя в игре, как и на реальной бирже, не всё так просто и предсказуемо.
В «Портфельмере» не показывается идеальная картина мира инвестиций, где на акциях резко богатеешь. СберБанк осознаёт, что необходимо знакомить молодых людей с реальными рисками, говорить о важности диверсификации портфеля и принципах осторожности в отношении любых инвестиционных инструментов.
- Молодёжь сегодня активно смотрит на инвестиции как на популярный и востребованный инструмент для управления своими деньгами. Но у них есть ряд опасений — например, рискованно и сложно. И многие из этих опасений оправданны. Поэтому наша приоритетная задача в работе с молодой аудиторией — повышение финансовой грамотности в отношении инвестиций. Мы стремимся в первую очередь помочь разобраться в том, как это работает, какие инструменты инвестирования существуют и чем они отличаются, рассказать о рисках и возможностях, - заявил Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка.
Возрастное ограничение 18+
Справка
ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер представил игру для будущих инвесторов
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 21.10.2021
«Твоё решение» можно настроить под свои индивидуальные потребности
Бизнес, 20.10.2021
Дополнительное финансирование необходимо для расширения и благоустройства курорта
Бизнес, 19.10.2021
Как в Улан-Удэ сэкономить на покупке мебели при помощи кешбэка, а ещё сделать себе подарок
Бизнес, 18.10.2021
Партнёры начали тестирование нового интерфейса
Бизнес, 18.10.2021
В МегаФоне изучили статистику по международным звонкам в республике
Бизнес, 15.10.2021
Новая услуга подключается бесплатно
Бизнес, 15.10.2021
В Улан-Удэ поздравили финалистов всероссийского конкурса педагогического мастерства
Бизнес, 14.10.2021
В сентябре жители столицы Бурятии совершили миллион поездок по безналичным способам оплаты
Бизнес, 13.10.2021
Вопрос будет решаться с представителями различных сфер бизнеса
В течение 5 лет компания откроет в регионе до 8 предприятий быстрого питания
Товар не имел необходимой маркировки
Прошёл деловой бранч «Сельское хозяйство и ESG-трансформация: вызовы и возможности»
Прошла 24-я международная выставка индустрии гостеприимства «PIR EXPO»
Алексей Гыргенов отметил, что не видит смысла работать дальше
Жители Бурятии смогут летать на Пхукет из Иркутска