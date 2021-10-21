билайн запускает новый тариф-конструктор — «Твоё решение»

Подключившись к новому тарифу, абоненты билайна смогут выбрать объёмы пакетов минут и ГБ с учётом собственного потребления, а также активировать дополнительные опции, позволяющие ещё больше настроить «Твоё решение» под свои индивидуальные потребности.Новый тариф даёт выбор из различных по объёму пакетов минут и ГБ, безлимитные мессенджеры, включённые в абонентскую плату по тарифу, а также возможность дополнительно подключить пакеты SMS, безлимитные звонки внутри сети билайна и безлимитный трафик на социальные сети, видео- и музыкальные стриминговые сервисы (в том числе отдельно на каждый сервис).Кроме того, всем абонентам тарифа «Твоё решение» доступен сервис билайн ТВ с не менее 20 популярными ТВ-каналами, а также голливудскими и российскими премьерами фильмов в партнёрской подписке — все они доступны для просмотра на смартфонах, планшетах, компьютерах или умных телевизорах.К концу первого месяца пользования новым тарифом для каждого абонента, подключившего «Твоё решение» будет сформировано персональное предложение конфигурации тарифа, основанное на его текущих потребностях в услугах связи.- «Твоё решение» от билайна — это новый персональный подход к нашим клиентам. Теперь мы учитываем интересы каждого и готовы подобрать для них самые лучшие и полезные условия. С новым тарифом билайна становится на твою сторону, - заявила Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу билайна.Новый тариф-конструктор билайна даёт полную прозрачность списаний и исключает какое-либо «навязывание» услуг. Богатый выбор дополнительных опций делает «Твоё решение» одним из самых кастомизируемых тарифных предложений на рынке. Важно понимать, что абонент, подключивший тариф «Твоё решение», может в любое время изменить пакет минут и ГБ в пределах доступных комбинаций, а также выбрать и поменять набор дополнительных опций. Это повлечёт за собой изменение размера абонентской платы и запустит новый расчётный период.Объём включённых услуг, условия их предоставления, размер абонентской платы будут зависеть от региона подключения. Все подробности о действующей линейке тарифных планов и их условиях абонент может получить на сайте beeline.ru.