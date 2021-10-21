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билайн запускает новый тариф-конструктор — «Твоё решение»

билайн запускает новый тариф-конструктор — «Твоё решение»
Бизнес, 
«Твоё решение» можно настроить под свои индивидуальные потребности

Подключившись к новому тарифу, абоненты билайна смогут выбрать объёмы пакетов минут и ГБ с учётом собственного потребления, а также активировать дополнительные опции, позволяющие ещё больше настроить «Твоё решение» под свои индивидуальные потребности.

Новый тариф даёт выбор из различных по объёму пакетов минут и ГБ, безлимитные мессенджеры, включённые в абонентскую плату по тарифу, а также возможность дополнительно подключить пакеты SMS, безлимитные звонки внутри сети билайна и безлимитный трафик на социальные сети, видео- и музыкальные стриминговые сервисы (в том числе отдельно на каждый сервис).

Кроме того, всем абонентам тарифа «Твоё решение» доступен сервис билайн ТВ с не менее 20 популярными ТВ-каналами, а также голливудскими и российскими премьерами фильмов в партнёрской подписке — все они доступны для просмотра на смартфонах, планшетах, компьютерах или умных телевизорах.

К концу первого месяца пользования новым тарифом для каждого абонента, подключившего «Твоё решение» будет сформировано персональное предложение конфигурации тарифа, основанное на его текущих потребностях в услугах связи.

- «Твоё решение» от билайна — это новый персональный подход к нашим клиентам. Теперь мы учитываем интересы каждого и готовы подобрать для них самые лучшие и полезные условия. С новым тарифом билайна становится на твою сторону, - заявила Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу билайна.

Новый тариф-конструктор билайна даёт полную прозрачность списаний и исключает какое-либо «навязывание» услуг. Богатый выбор дополнительных опций делает «Твоё решение» одним из самых кастомизируемых тарифных предложений на рынке. Важно понимать, что абонент, подключивший тариф «Твоё решение», может в любое время изменить пакет минут и ГБ в пределах доступных комбинаций, а также выбрать и поменять набор дополнительных опций. Это повлечёт за собой изменение размера абонентской платы и запустит новый расчётный период.

Объём включённых услуг, условия их предоставления, размер абонентской платы будут зависеть от региона подключения. Все подробности о действующей линейке тарифных планов и их условиях абонент может получить на сайте beeline.ru.

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Обращаем внимание, что в связи с ребрендингом теперь билайн пишется без кавычек и с маленькой буквы
билайн

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