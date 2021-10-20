В ТОР «Бурятия» в 5 раз увеличат инвестиции в курорт Горячинск

Дополнительное финансирование необходимо для расширения и благоустройства курорта
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики заключила дополнительное соглашение с компанией «Курорты Бурятии», которая с прошлого года реализует проект, направленный на воссоздание курорта Горячинск. Резидент ТОР «Бурятия» увеличил первоначальный объём инвестиций до 1,74 млрд рублей.
В апреле этого года в рамках рабочей поездки в Бурятии министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков посетил курорт Горячинск и ознакомился с ходом реализации проекта, отметив его высокую значимость для развития туристического потенциала региона.
Ранее резидент ТОР «Бурятия» планировал построить лечебно-восстановительный корпус со спа-центром, грязелечебницей, бассейном и оранжереей на общую сумму 345,4 млн рублей. Пятикратное увеличение стоимости работ объясняется необходимостью дополнительного финансирования для расширения номерного фонда, строительства гостевых домов в стиле шале и юрт, ресторана и благоустройства территории.
- Мы хотим создать в республике принципиально новый круглогодичный курорт Горячинск в соответствии с мировыми стандартами, которые предъявляются к уровню современных бальнеологических объектов и услуг в сфере гостеприимства, чтобы в конечном счёте повысить туристскую привлекательность региона и привлечь дополнительное внимание путешественников России и других стран, – пояснил генеральный директор ООО «Курорты Бурятии» Геннадий Бандеев.
Согласно дизайн-проекту, в полутора километрах от озера Байкал на земельном участке площадью 23,5 га будет выстроен новый санаторно-курортный комплекс с расширенной рекреационной инфраструктурой. Гостям будет предложен различный спектр услуг по размещению, оздоровлению и питанию. В спа помимо крытых и закрытых бассейнов будут сауны, разработаны лечебно-оздоровительные программы с акцентом на бальнео- и физиопроцедуры, грязелечение, спелео-, фито- и ароматерапию. Также предусмотрены ресторан, конференц-залы и переговорные комнаты для проведения деловых мероприятий.
Реализация инвестиционного проекта будет проведена в три этапа, в ходе которых 116 жителей Бурятии получат рабочие места. Плановый срок ввода в эксплуатацию обновлённого всесезонного курорта – середина 2026 года.
- Общий объём капитальных вложений составит более 1,5 млрд рублей, – уточнил и.о. директора ООО «УК ТОР «Бурятия» Денис Емельянов. – Хочу отметить, что инвестор пересмотрел свои планы на старте реализации проекта по развитию курорта Горячинск, оценив предоставленные возможности в рамках режима территории опережающего развития: льготы по налогу на прибыль, на землю и имущество, пониженные страховые взносы во внебюджетные фонды, господдержку в строительстве инфраструктуры и административные преференции. Причём вести санаторно-курортную деятельность резидент будет под брендом «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток», который разработан КРДВ для содействия реализации конкурентных преимуществ ведения бизнеса в Дальневосточном федеральном округе.
Как отметила заместитель директора департамента мониторинга правоприменения КРДВ Мария Бадмацыренова, курорт Горячинск находится в уникальном месте и сейчас пользуется популярностью у гостей Бурятии. А после обновления может стать настоящим магнитом для гостей Дальнего Востока со всей страны, в том числе благодаря лечебным источникам. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В ТОР «Бурятия» в 5 раз увеличат инвестиции в курорт Горячинск
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