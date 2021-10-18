«Hello, Австралия!»: куда звонят жители Бурятии

В МегаФоне изучили статистику по международным звонкам в республике



Жители Бурятии стали тратить на разговоры с собеседниками из-за границы около 150 тысяч минут в месяц, что на 15% больше, чем в прошлом году. Такие данные получили аналитики МегаФона, изучив с обезличенную статистику по международным звонкам в республике.



Активность в общении с другими странами может быть связана как с увеличением деловых контактов за рубежом, так и продолжающимися карантинными ограничениями.



Интересно, что самые долгие беседы жители Бурятии ведут с Австралией – средняя продолжительность этих разговоров составляет почти 9 минут, что втрое больше, чем, например, с Китаем и Вьетнамом.



По количеству вызовов из года в год лидирует Узбекистан, причём, по сравнению с 2020-м, этот показатель увеличился в 1,5 раза и составляет более 16 тысяч звонков ежемесячно. В тройке чемпионов по числу звонков ещё две страны СНГ: Таджикистан и Украина. А вот по средней продолжительности разговоров Бурятии с этими государствами места расположились иначе: дольше всех длятся беседы с Украиной – 6,6 минут, с Узбекистаном – 4,2 минуты, а с Таджикистаном – 4 минуты.



В СМС-переписке картина складывается другая: больше всего текстовых сообщений, порядка тысячи ежемесячно, отправляется из республики в Азербайджан и Казахстан. Далее в списке стран снова следуют Узбекистан и Таджикистан: на них приходится около 900 СМС, а замыкает список лидеров Сирия с 500 сообщениями в месяц.



Самыми уникальными точками мира, на связи с которыми были жители Бурятии стали африканские страны: Уганда, Буркина-Фасо и ЮАР. В этих направлениях из республики совершается по 2-3 вызова в месяц.



И ещё один интересный факт: этим летом зафиксированы чемпионские по времени разговоры из Бурятии. На первом месте по продолжительности – диалог с Объединенными Арабскими Эмиратами, который длился 33 минуты, второе – у беседы с Ирландией в 32 минуты, и на третьем месте – разговор с Бельгией на 26 минут.

