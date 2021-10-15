МегаФон предоставит «мобильные каникулы» вахтовикам Бурятии

Новая услуга подключается бесплатно
В МегаФоне появилась специальная услуга для работников вахтовым методом – абоненты, уезжающие на смену в отдалённые регионы, могут бесплатно «заморозить» услуги связи на период до 180 дней и сохранить свой номер. Новая услуга может быть актуальна для работников нефтегазовой, лесодобывающей, транспортной, строительной, горнодобывающей отраслей, а также для моряков.
- МегаФон первым на телеком-рынке предоставил вахтовикам такие мобильные каникулы. При разработке предложения мы ориентировались на запросы и пожелания наших абонентов, которым необходимо уезжать на долгий срок и на период рабочей смены отказываться от услуг своего оператора. Мы предложили приостанавливать обслуживание и оплату услуг связи, сохраняя при этом свой номер. По нашим подсчётам, в среднем экономия для абонента за полгода составит более 2 тысяч рублей, – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
По данным Росстата, до пандемии официально почти 1,5 млн россиян работали вахтовым методом, уезжая в другой регион в среднем на 2-4 недели. В этом году срок смены увеличился: в целом по стране более 60% работников отправляются на вахту на 2-2,5 месяца, а каждый шестой продолжает трудиться вдали от дома на протяжении 3-5 месяцев. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав с помощью инструментов BigData обезличенные данные о передвижении абонентов-вахтовиков по России.
Чаще всего жители страны отправляются в Республику Саха (Якутия): посёлок Талакан– самое популярное место работы у вахтовиков Урала, Сибири, Республики Башкортостан и даже Краснодарского края. Также в топе городок Мур-Белокаменка Мурманской области, посёлки Приобский (ХМАО-Югра) и Саббета (Ямал), Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, а также п. Нючакан в Иркутском регионе.
Подключить бесплатную услугу «Добровольная блокировка номера» можно в салоне МегаФона, также можно установить любой период блокировки в пределах шести месяцев. Воспользоваться услугой можно неограниченное количество раз. Разблокировать номер можно в любое время – самостоятельно в приложении МегаФона или по бесплатному номеру 0500.
МегаФон предоставит «мобильные каникулы» вахтовикам Бурятии
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 15.10.2021
Новая услуга подключается бесплатно
Бизнес, 15.10.2021
В Улан-Удэ поздравили финалистов всероссийского конкурса педагогического мастерства
Бизнес, 14.10.2021
В сентябре жители столицы Бурятии совершили миллион поездок по безналичным способам оплаты
Бизнес, 13.10.2021
Вопрос будет решаться с представителями различных сфер бизнеса
В течение 5 лет компания откроет в регионе до 8 предприятий быстрого питания
Товар не имел необходимой маркировки
Прошёл деловой бранч «Сельское хозяйство и ESG-трансформация: вызовы и возможности»
Прошла 24-я международная выставка индустрии гостеприимства «PIR EXPO»
Алексей Гыргенов отметил, что не видит смысла работать дальше
Жители Бурятии смогут летать на Пхукет из Иркутска
Вопрос обсуждался на республиканском оперштабе
Создавать парк будет новый подрядчик
Чемпионами по потреблению трафика стали посёлки Муйского района
Реальный пример, как в Улан-Удэ можно сэкономить на покупках, воспользовавшись «Универсальной картой» от АТБ
Бизнес, 07.10.2021
Документы о повышении цен на проезд сейчас находятся на рассмотрении