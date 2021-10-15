МегаФон предоставит «мобильные каникулы» вахтовикам Бурятии

Новая услуга подключается бесплатно



В МегаФоне появилась специальная услуга для работников вахтовым методом – абоненты, уезжающие на смену в отдалённые регионы, могут бесплатно «заморозить» услуги связи на период до 180 дней и сохранить свой номер. Новая услуга может быть актуальна для работников нефтегазовой, лесодобывающей, транспортной, строительной, горнодобывающей отраслей, а также для моряков.



- МегаФон первым на телеком-рынке предоставил вахтовикам такие мобильные каникулы. При разработке предложения мы ориентировались на запросы и пожелания наших абонентов, которым необходимо уезжать на долгий срок и на период рабочей смены отказываться от услуг своего оператора. Мы предложили приостанавливать обслуживание и оплату услуг связи, сохраняя при этом свой номер. По нашим подсчётам, в среднем экономия для абонента за полгода составит более 2 тысяч рублей, – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.



По данным Росстата, до пандемии официально почти 1,5 млн россиян работали вахтовым методом, уезжая в другой регион в среднем на 2-4 недели. В этом году срок смены увеличился: в целом по стране более 60% работников отправляются на вахту на 2-2,5 месяца, а каждый шестой продолжает трудиться вдали от дома на протяжении 3-5 месяцев. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав с помощью инструментов BigData обезличенные данные о передвижении абонентов-вахтовиков по России.



Чаще всего жители страны отправляются в Республику Саха (Якутия): посёлок Талакан– самое популярное место работы у вахтовиков Урала, Сибири, Республики Башкортостан и даже Краснодарского края. Также в топе городок Мур-Белокаменка Мурманской области, посёлки Приобский (ХМАО-Югра) и Саббета (Ямал), Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, а также п. Нючакан в Иркутском регионе.



Подключить бесплатную услугу «Добровольная блокировка номера» можно в салоне МегаФона, также можно установить любой период блокировки в пределах шести месяцев. Воспользоваться услугой можно неограниченное количество раз. Разблокировать номер можно в любое время – самостоятельно в приложении МегаФона или по бесплатному номеру 0500.

