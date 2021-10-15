Цветочное поздравление от Сбера – педагогам Бурятии

В Улан-Удэ поздравили финалистов всероссийского конкурса педагогического мастерства



15 октября особые поздравления от Бурятского отделения Сбербанка прозвучали на торжественном мероприятии в Бурятском республиканском институте образовательной политики для учителей, ставших финалистами всероссийского конкурса педагогического мастерства. Конкурс «Золотая тысяча учителей» определяет лучших педагогов России и их достижения в педагогической деятельности. В Бурятии в этом году в числе финалистов – 10 учителей, и Сбер вручил им годовые подписки на бесплатное подключение к пакетам услуг экосистемы Сбера.



- Мы рады, что наших детей учат лучшие педагоги России. Часто именно они, кроме знаний, закладывают личностные ценностно-мотивационные ориентиры детям. Быть учителем — это призвание. Уверен, что лауреаты конкурса максимально эффективно используют продукты экосистемы Сбера и поделятся своим опытом с коллегами и учениками. Хочу поблагодарить всех педагогов за высокий профессионализм в работе, добросовестный труд и большой личный вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения, - заявил Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.



Также в преддверии Дня учителя Сбер поздравил педагогов и наставников – в отделениях банка на информационных панелях транслировался праздничный ролик и поздравительные заставки. Руководители Сбербанка посетили школы региона и выразили благодарность учителям за их почётный труд. Праздничные букеты и поздравительные адреса от Бурятского отделения Сбербанка были переданы в 19 школ Бурятии и МКУ ЦБ комитета по образованию. Для каждого образовательного учреждения прозвучало персональное поздравление с одним из самых любимых среди россиян праздников.



- Каждый из нас помнит своего первого учителя, своего любимого педагога, своего наставника, давших самый полезный багаж знаний. Учителя не просто преподают науки или учебные предметы, они формируют личность, в самом начале пути прививают детям интерес к жизни, формируют желание познавать новое, получать знания, достигать цели. Труд учителя во все времена был образцом самоотверженности, терпения и любви к своей профессии. И в нынешних условиях, когда бывает и дистанционное обучение, и новые форматы уроков, которые порой привносит время, учителя вне зависимости от расстояний продолжают делиться своими знаниями со своими учениками, делают всё возможное, чтобы школьники и студенты не выпадали из образовательного процесса ни на минуту. Сбер тесно сотрудничает с педагогами, мы вместе сегодня реализуем много проектов по развитию цифрового образования и видим, как много знаний и навыков требуется в ежедневной работе нашим учителям. Уважаемые педагоги, благодарим вас за ваш драгоценный труд, - подчеркнул Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанк.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



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