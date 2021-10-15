Цветочное поздравление от Сбера – педагогам Бурятии

В Улан-Удэ поздравили финалистов всероссийского конкурса педагогического мастерства
15 октября особые поздравления от Бурятского отделения Сбербанка прозвучали на торжественном мероприятии в Бурятском республиканском институте образовательной политики для учителей, ставших финалистами всероссийского конкурса педагогического мастерства. Конкурс «Золотая тысяча учителей» определяет лучших педагогов России и их достижения в педагогической деятельности. В Бурятии в этом году в числе финалистов – 10 учителей, и Сбер вручил им годовые подписки на бесплатное подключение к пакетам услуг экосистемы Сбера.
- Мы рады, что наших детей учат лучшие педагоги России. Часто именно они, кроме знаний, закладывают личностные ценностно-мотивационные ориентиры детям. Быть учителем — это призвание. Уверен, что лауреаты конкурса максимально эффективно используют продукты экосистемы Сбера и поделятся своим опытом с коллегами и учениками. Хочу поблагодарить всех педагогов за высокий профессионализм в работе, добросовестный труд и большой личный вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения, - заявил Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.
Также в преддверии Дня учителя Сбер поздравил педагогов и наставников – в отделениях банка на информационных панелях транслировался праздничный ролик и поздравительные заставки. Руководители Сбербанка посетили школы региона и выразили благодарность учителям за их почётный труд. Праздничные букеты и поздравительные адреса от Бурятского отделения Сбербанка были переданы в 19 школ Бурятии и МКУ ЦБ комитета по образованию. Для каждого образовательного учреждения прозвучало персональное поздравление с одним из самых любимых среди россиян праздников.
- Каждый из нас помнит своего первого учителя, своего любимого педагога, своего наставника, давших самый полезный багаж знаний. Учителя не просто преподают науки или учебные предметы, они формируют личность, в самом начале пути прививают детям интерес к жизни, формируют желание познавать новое, получать знания, достигать цели. Труд учителя во все времена был образцом самоотверженности, терпения и любви к своей профессии. И в нынешних условиях, когда бывает и дистанционное обучение, и новые форматы уроков, которые порой привносит время, учителя вне зависимости от расстояний продолжают делиться своими знаниями со своими учениками, делают всё возможное, чтобы школьники и студенты не выпадали из образовательного процесса ни на минуту. Сбер тесно сотрудничает с педагогами, мы вместе сегодня реализуем много проектов по развитию цифрового образования и видим, как много знаний и навыков требуется в ежедневной работе нашим учителям. Уважаемые педагоги, благодарим вас за ваш драгоценный труд, - подчеркнул Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанк.
Справка
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).
ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Цветочное поздравление от Сбера – педагогам Бурятии
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 14.10.2021
В сентябре жители столицы Бурятии совершили миллион поездок по безналичным способам оплаты
Бизнес, 13.10.2021
Вопрос будет решаться с представителями различных сфер бизнеса
В течение 5 лет компания откроет в регионе до 8 предприятий быстрого питания
Товар не имел необходимой маркировки
Прошёл деловой бранч «Сельское хозяйство и ESG-трансформация: вызовы и возможности»
Прошла 24-я международная выставка индустрии гостеприимства «PIR EXPO»
Алексей Гыргенов отметил, что не видит смысла работать дальше
Жители Бурятии смогут летать на Пхукет из Иркутска
Вопрос обсуждался на республиканском оперштабе
Создавать парк будет новый подрядчик
Чемпионами по потреблению трафика стали посёлки Муйского района
Реальный пример, как в Улан-Удэ можно сэкономить на покупках, воспользовавшись «Универсальной картой» от АТБ
Документы о повышении цен на проезд сейчас находятся на рассмотрении
В Бурятии объяснили причину, почему приостановили полёты в Тунку
Аграрии получили порядка семи миллионов рублей