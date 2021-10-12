Сбер готов поддержать «зелёные» сельхозпредприятия

Прошёл деловой бранч «Сельское хозяйство и ESG-трансформация: вызовы и возможности»



Сбер совместно с министерством сельского хозяйства РФ провёл деловой бранч «Сельское хозяйство и ESG-трансформация: вызовы и возможности». Мероприятие состоялось в рамках международного агропромышленного форума, генеральным партнёром которого выступает Сбер. В дискуссии принял участие первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, который подчеркнул, что банк готов сотрудничать с предприятиями АПК, вкладывающие средства в низкоуглеродные технологии и демонстрирующие высокий уровень социальной ответственности, на специальных условиях.



Как отметили участники дискуссии, мировая экономика сегодня испытывает влияние сильного тренда на декарбонизацию, и сельское хозяйство, которое, по разным оценкам, отвечает за 10% выбросов парниковых газов, не исключение. Вопрос в том, как Россия может отреагировать на этот вызов, сохранив или даже приумножив свою роль в мировом АПК, и как именно внедрение ESG-принципов повлияет на конкурентоспособность отечественного бизнеса на мировых рынках. Поэтому разговор концентрировался вокруг трёх главных аспектов: что отечественные и мировые сельхозпроизводители могут сделать для достижения целей устойчивого развития и ESG-трансформации, какое для этого необходимо регулирование и какие успешные практики уже есть.



В 2020 году российский экспорт сельхозпродукции превысил 31 млрд долларов, рассказал Александр Ведяхин. При этом основные партнёры России по экспорту продовольствия уже обозначили конкретные сроки достижения углеродной нейтральности. Требования по ограничению эмиссии углерода будут расширяться, ближайшие заявления об этом ожидаются уже на саммите COP-26 в Глазго в ноябре.



- Это означает, что всё больше стран будет оценивать любую продукцию на предмет того, какой углеродный след она оставляет. Если этот углеродный след велик, нужно будет заплатить налоги в виде пошлины — или рынки для таких товаров будут закрыты. Пока сельхозпродукция не вошла в первую волну трансграничного углеродного регулирования, но это вопрос времени: ограничения будут применяться, - пояснил первый зампредседателя правления Сбербанка.



Как отметил Александр Ведяхин, стратегия низкоуглеродного развития России, в разработке которой принимал участие Сбер, уделяет одно из важных мест сельскому хозяйству. Задача страны — развивать экономику и обеспечивать устойчивый рост ВВП. И переход на зелёные рельсы, снижение углеродной интенсивности позволяют активно расти. Одно лишь уточнение, что тот или иной продукт является CO2-нейтральным или сниженным, улучшает его маржинальность на 30–50%. Лояльность сотрудников увеличивается на 15–20%, когда с ними говоришь об экологических инициативах. Поэтому зелёная повестка приносит реальную прибыль.



Чтобы сельское хозяйство соответствовало стратегии низкоуглеродного развития, по оценкам Российской академии наук, необходимо проинвестировать 3,6 трлн рублей до 2050 года. Эту сумму Александр Ведяхин оценил как большую, требующую, в том числе, внешних заимствований, но вместе с тем подъёмную. Однако эти деньги должны быть целевым образом инвестированы в ключевые направления: точное земледелие, использование дронов и другие.



- У нас уже есть, благодаря правительству, зелёная таксономия — чёткое определение того, что такое зелёные и ESG-кредиты (в которые, помимо экологических аспектов, включены показатели социальной и корпоративной ответственности). Выдавая зелёные или ESG-кредиты, Сбер готов делать грейс-периоды, предоставлять льготные условия и снижать процентную ставку. Если мы видим, что предприятие вкладывается в технологии, которые снижают углеродный след, приводят к увеличению социальной ответственности, то снижаем процентную ставку. В этом есть простая заинтересованность: такие предприятия в перспективе гораздо более стабильны, потому что их продукция более востребована, в том числе на экспорт. Собственники от этого выигрывают, да и кредиторы получают хорошую возвратность: риск ниже — ставка ниже. Поэтому Сбер продолжит выдавать зелёные и ESG-кредиты. Эта повестка будет мейнстримом в ближайшие 3–5 лет: важно, чтобы эти деньги остались в России и мы правильно развивались, - заявил Александр Ведяхин.



На встрече также выступили министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев; генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дунъюй; директор глобальной практики по сельскому хозяйству и продовольствию группы Всемирного банка Мартиен ван Ньюкуоп; лауреат Нобелевской премии, профессор университета Тушия Риккардо Валентини; старший партнёр консалтинговой компании «McKinsey», руководитель практики АПК в РФ и СНГ Владимир Чернявский; председатель совета директоров компании «БИО-ТОН» Эдуард Зернин; представитель компании «Cargill», руководитель GR по РФ Андрей Лян; президент группы компаний «Cognitive Technologies» Ольга Ускова; директор по ESG ПАО «ФосАгро» Сергей Кудряшов; председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев; президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник; операционный директор ЭФКО Сергей Иванов; ректор МСХА им. К. А. Тимирязева Владимир Трухачев; вице-президент «PepsiCo Europe» по вопросам АПК Дэвид Вилкинсон; генеральный директор Национального союза производителей молока Артём Белов; директор по взаимодействию с государственными органами X5 Retail Group Виталий Жигулин; генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. Модерировала беседу тележурналист, экономический обозреватель, руководитель проекта «Зелёный переход» Юлия Макарова.



Справка



ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

