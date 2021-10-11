Сбер представил комплексный продукт для развития внутреннего туризма

Прошла 24-я международная выставка индустрии гостеприимства «PIR EXPO»



Сбер в ходе 24-й международной выставки индустрии гостеприимства «PIR EXPO» представил новый продукт для развития туризма «Мастер-планирование инвестиционного проекта». Сбер выступает в качестве генерального партнёра выставки.



Новое решение Сбера представляет собой готовый продукт, включающий в себя анализ целевой аудитории и окружения, принципы дизайн-кода территории и подходы к формированию внешнего облика, ключевые финансовые показатели и источники финансирования, план реализации проекта и ключевые риски. Готовый мастер-план объекта может позволить до начала работ получить детально проработанную концепцию проекта и комплексно подходить к его реализации.



- Развитие внутреннего туризма — один из приоритетов государственной политики. Правительство поставило в этой отрасли амбициозные цели. Планируется, что к 2030 году на каждого жителя будет приходится одна поездка по стране в год, число занятых в туриндустрии возрастёт в три раза, а по одному клику в интернете можно будет получить 300 тысяч вариантов туризма. Использование предложенного Сбером подхода, так называемого мастер-планирования, поможет достичь этих целей и добиться высокого уровня развития внутреннего туризма в стране, - заявил Константин Марков, директор по работе с федеральными проектами Сбербанка.

