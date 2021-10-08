Москвичи смогут купить продукцию из Бурятии

Бизнес, Фото: полпредство Бурятии в Москве

В столице России проходит крупная сельхозвыставка



В парке «Патриот» в Москве с 7 по 10 октября проходит традиционная сельскохозяйственная выставка «Своё» (0+). Продукцию Бурятии представил ресторан «Орда».



Полномочное представительство республики при президенте России пригласило жителей республики, проживающих в Москве, посетить выставку в выходные.



- Обязательно посетите, пока погода нас балует! – призвали полпредстве.



Фестивальная зона находится на Соборной площади Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации. Она разделена на две части. В левой стороне находится развлекательная секция – сцена и фудкорты. На правой стороне – ярмарка фермерских продуктов.

