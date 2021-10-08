В столице России проходит крупная сельхозвыставка
В парке «Патриот» в Москве с 7 по 10 октября проходит традиционная сельскохозяйственная выставка «Своё» (0+). Продукцию Бурятии представил ресторан «Орда».
Полномочное представительство республики при президенте России пригласило жителей республики, проживающих в Москве, посетить выставку в выходные.
- Обязательно посетите, пока погода нас балует! – призвали полпредстве.
Фестивальная зона находится на Соборной площади Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации. Она разделена на две части. В левой стороне находится развлекательная секция – сцена и фудкорты. На правой стороне – ярмарка фермерских продуктов.
Москвичи смогут купить продукцию из Бурятии
Бизнес, Фото:
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