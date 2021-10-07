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Овцеводам Забайкалья компенсировали затраты на производство шерсти

Овцеводам Забайкалья компенсировали затраты на производство шерсти
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Аграрии получили порядка семи миллионов рублей

Сельхозтоваропроизводителям Забайкальского края возместили часть затрат на производство шерсти.

- На поддержку производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти аграрии получили порядка семи миллионов рублей. Данным видом поддержки уже воспользовались 23 сельскохозяйственных товаропроизводителя, - сказала министр финансов региона Вера Антропова.

В сравнении с прошлым годом общая сумма субсидии производителям шерсти увеличена на 4% и составляет 10,6 миллиона рублей.

По итогам стригальной кампании в регионе получено свыше 581,1 тонны овечьей шерсти, острижено 207 тысяч голов овец. В настоящее время сельскохозяйственные организации реализовали более половины полученной продукции - 311,5 тонны, сообщает пресс-служба регионального правительства.
сельское хозяйство овцеводство

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