Овцеводам Забайкалья компенсировали затраты на производство шерсти

Аграрии получили порядка семи миллионов рублей



Сельхозтоваропроизводителям Забайкальского края возместили часть затрат на производство шерсти.



- На поддержку производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти аграрии получили порядка семи миллионов рублей. Данным видом поддержки уже воспользовались 23 сельскохозяйственных товаропроизводителя, - сказала министр финансов региона Вера Антропова.



В сравнении с прошлым годом общая сумма субсидии производителям шерсти увеличена на 4% и составляет 10,6 миллиона рублей.



По итогам стригальной кампании в регионе получено свыше 581,1 тонны овечьей шерсти, острижено 207 тысяч голов овец. В настоящее время сельскохозяйственные организации реализовали более половины полученной продукции - 311,5 тонны, сообщает пресс-служба регионального правительства.

