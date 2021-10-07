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Улан-удэнскому аэропорту разрешили принимать три типа Boeing

Улан-удэнскому аэропорту разрешили принимать три типа Boeing
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Гендиректор аэропорта назвал это большим событием

Улан-удэнский аэропорт «Байкал» получил разрешение на приём трёх типов воздушных судов Boeing. Радостной новостью поделился генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- Ура! В аэропорту «Байкал» большое событие! Мы получили разрешение и впишем в наш сертификат право принимать на постоянной основе ещё три типа воздушных судов: Boeing - 777F, Boeing 747 - 8F, Boeing 747-400F/ 400 ERF. Благодарю производственную дирекцию аэропорта «Байкал» за проделанную работу! Это большой шаг вперёд! – пишет Гармаев в социальной сети.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне Гармаев объявил о старте большой реконструкции аэровокзального комплекса.

- Мы планируем провести ремонт первого этажа зала вылета, второго этажа зала ожидания, перенести бизнес-зал на первый этаж и обустроить цех бортового питания, который расположен у нас в аэровокзале в цокольном этаже, - рассказал он вчера.


Аэропорт "Байкал"

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