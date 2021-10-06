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Сбер провёл «Урок цифры» для школьников Улан-Удэ

Сбер провёл «Урок цифры» для школьников Улан-Удэ
Бизнес, 
Ребят познакомили с принципами работы искусственного интеллекта

Сбербанк провёл «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект в образовании» для учащихся седьмого класса гимназии №59 города Улан-Удэ. Урок провёл управляющий Бурятским отделением Сбербанка Денис Лепчугов. В ходе урока детей познакомили с понятием «искусственный интеллект», основными принципами его работы, а также как ИИ-технологии могут помочь человеку в различных профессиях. Содержание и программа урока разработаны стратегическим партнёром — благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при поддержке Сбера.

На уроке также присутствовала первый заместитель министра образования Республики Бурятия Наталья Сандакова. Она включилась в учебный процесс и активно общалась с ребятами на тему урока.

- Сегодня искусственный интеллект все чаще используется в банковских бизнес-процессах. Спрос на сотрудников, работающих в сфере искусственного интеллекта, растёт с каждым днём в разных сферах жизни. Поэтому наличие у школьников базовых знаний в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения - это большое конкурентное преимущество, которое открывает перед ним широкие перспективы. Уверен, что современные подростки хотят в будущем быть востребованными специалистами, и, надеюсь, данные уроки послужат стимулом для более глубокого изучения одной из наиболее перспективной профессии, - заявил Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.

- Цифровизация – это мега-тренд для всего мира. Сейчас сложно прогнозировать, что нас ждёт в будущем, потому что новые технологии меняют ход ежедневно. Все что касается больших данных, искусственного интеллекта, нейротехнологий – все это нужно уже сейчас. Нужно в корне менять подход обучения уже со школы, чем уже начал заниматься Сбер в рамках проекта «Урок цифры», – рассказала Наталья Сандакова, первый заместитель министра образования Республики Бурятия.

- В нашем учебном заведении действует проект на цифровой образовательной платформе Сбера – «СберКласс». Педагоги с помощью данной платформы уже сами писали программы и стали авторами онлайн-курсов. Мы наблюдаем и интерес детей к цифровизации. За последние годы ученики стали чаще выбирать информационные технологии для сдачи на ЕГЭ, и 15-20% всех наших выпускников выбирают это направление после окончания школы, – пояснила Елена Бугдашкина, директор гимназии №59.

- Урок был действительно очень содержательным. Дети увидели современную реальность, а мы, учителя, поняли, что они в этой реальности уже хорошо ориентируются. Узнали больше о современных технологиях, как это применяется в жизни. Сейчас одна из главных компетенций в образовании – это как раз информационные технологии, уверена, что наши дети подчерпнули для себя что-то новое, и возможно, возьмут для себя на заметку, в каком направлении продолжать развиваться, - сообщила Елена Ермоленко, учитель русского языка и литературы, классный руководитель 7 класса.

- «Урок цифры» по искусственному интеллекту и машинному обучению в партнёрстве с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Сбером проводится в третий раз. В 2019 году в рамках проекта прошло 96 открытых уроков. Почти 10000 педагогов воспользовались материалами и провели занятия для 3,7 млн детей. Результаты прошлого года — это 111 открытых уроков, а также 24000 учителей, которые ознакомили с ИИ-технологиями более чем два миллиона школьников, - подчеркнул Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, проект «Урок цифры» по искусственному интеллекту и машинному обучению реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». За три года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 38 млн раз. Проект охватил 85 регионов России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою географию — при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из 100+ стран прошли тренажёры от ведущих российских компаний цифровой экономики. Инициаторы «Урока цифры» — министерство просвещения РФ; министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. 

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер Сбербанк

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