Жители Бурятии приобрели в Сбербанке 5 тонн драгметаллов в слитках

Также они стали чаще покупать монеты



В первом полугодии 2021 года жители Бурятии стали в 10 раз чаще приобретать инвестиционные и памятные монеты в Сбербанке. Так, за 6 месяцев текущего года было выкуплено 186 монет – 174 золотых, общим весом 1,354 кг, и 12 серебряных (0,373 кг). В сравнении с прошлыми годами банк наблюдает существенный рост спроса: в 2020 году – 20 монет (11 золотых (0,086 кг), 9 серебряных (0,28 кг), в 2019 году – 22 золотые монеты (0,187 кг). Наибольшим спросом из года в год пользуются золотые и серебряные инвестиционные монеты «Победоносец».



Активно инвестируют клиенты Сбера и в драгоценные металлы, продажа которых осуществляется в виде слитков от одного грамма до нескольких десятков килограммов. Больше всего средств в первом полугодии 2021 года жители Бурятии вложили в золото — общий вес слитков составил 1,5 тонны; на втором месте — серебро (общий вес 3,29 тонн), затем — платина (общий вес – 15 кг). В общей сложности вес драгоценных металлов составляет почт 5 тонн, что в 3 раза превышает показатель прошлого года.



- Тема долгосрочных инвестиций в драгметаллы становится всё популярнее. Это определяется растущим уровнем финансовой грамотности жителей региона и их желанием не только сохранить, но и приумножить свои средства, вложив их в высоколиквидные активы, которые не обесцениваются. Например, золото с 2008 года подорожало вдвое. Важно, что операции с инвестиционными монетами не облагаются НДС, что делает возможным их обращение по цене, приближённой к стоимости содержащегося в них драгоценного металла, - заявил Алексей Кузьмин, заместитель управляющего Бурятским отделением Сбербанка.



Информацию о монетной «линейке» можно уточнить в филиалах Сбербанка, осуществляющих операции по продаже и покупке монет из драгоценных металлов, и на сайте банка.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



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