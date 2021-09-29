Иркутская область и Бурятия представили свой потенциал в сфере туризма в Москве

Road Show провели на площадке Сбера



28 сентября в Москве прошёл инвестиционный день «Потенциал развития туризма в макрорегионе Байкал». Совместное мероприятие двух регионов по привлечению инвесторов федерального уровня в туристскую отрасль Иркутской области и республики Бурятия организовал Сбербанк.



Road Show провели на площадке Сбера, в офисе, расположенном на Кутузовском проспекте. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Бурятии Алексей Цыденов, руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова, руководитель АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов, председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.



Главной целью инвестиционного дня являлась презентация туристических возможностей озера Байкал и территорий его окружающих. Участникам Road Show рассказали о преимуществах вложений в туристическую отрасль Байкальского макрорегиона, о перспективных для инвестирования проектах, о существующих механизмах и инструментах поддержки инвесторов. Для знакомства с регионом и инвестиционными площадками, потенциалом развития туризма на Байкале были приглашены более 100 представителей крупных холдингов, реализующих проекты в разных сферах экономики.



- Знаменательно, что наше мероприятие проходит практически в один день с Международным днём туризма. Байкал сегодня привлекает огромное количество туристов, наши территории: Иркутская область и Бурятия – могут стать реально растущей и развивающейся в духе всех современных трендов туристической зоной, причём одной из лучших в России. И у Сбера большие планы на это мероприятие. Программа Road Show выстроена так, что все гости инвестиционного дня, все заинтересованные в реализации проектов в сфере туризма смогут и погрузиться в атмосферу Байкальского региона, и узнать самую актуальную информацию о проектах, ожидающих активных вложений, от руководителей регионов, которые здесь лично представляют свои субъекты, - заявил Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.



Потенциальным инвесторам байкальских турпроектов презентованы лучшие площадки для создания отелей, санаториев, концертных залов, оздоровительных лагерей на Байкале, парков отдыха и развлечений, туристических комплексов, инфраструктурных объектов.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

