Жанна Дорошова начала карьеру в 2004 году
ПАО «МТС» сообщило о назначении директором филиала в Бурятии Жанны Дорошовой. Известно, что она почти 15 лет работает в телеком сфере.
Жанна Дорошова родилась в 1970 году в городе Белгород-Днестровский Одесской области. Окончила Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «Маркетинг».
Профессиональную карьеру начала в 2004 году в компании ТД Русьимпорт в Улан-Удэ с должности маркетолога-аналитика. В компании за полтора года выросла до должности генерального директора. В 2007 году пришла в ПАО «МТС» на позицию директора филиала в Бурятии. Затем перешла на аналогичную должность в Камчатском крае.
С 2019 года до момента возвращения в МТС Жанна Дорошова занимала должность территориального управляющего одного из телеком-операторов в Ростове-на-Дону.
Назначен директор МТС в Бурятии
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