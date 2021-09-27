 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 сентября

26 сентября

Популярное

В Иркутской области остановили фуру с 25 тоннами мойвы без документов

В Иркутской области остановили фуру с 25 тоннами мойвы без документов
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Груз остановили в Слюдянке

25 сентября на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка во время досмотра автотранспорта остановили фуру. Водитель большегруза вёз крупную партию замороженной мойвы – более 25 тонн – без без ветеринарных сопроводительных документов.

Груз следовал с острова Сахалин в город Балашиху Московской области.

- Нарушитель привлечён к административной ответственности в виде штрафа по ч.2 ст.10.8 КоАП РФ. Груз был задержан до выяснения обстоятельств, но после досылки необходимых документов от предприятия проследовал дальше, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бичурского района Бурятии протестуют против вырубки леса
Жители Бичурского района Бурятии протестуют против вырубки леса
Бизнес, 27.09.2021
Местные жители сообщают о планах отдать большие территории леса иностранной компании
В Бурятии угроза расторгнуть контракт подействовала на строителей школы
В Бурятии угроза расторгнуть контракт подействовала на строителей школы
Бизнес, 27.09.2021
Подрядчик на строительстве школы в Клюевке усилил темп работ
В Бурятии открылись рейсы из Нижнеангарска в Красноярск
В Бурятии открылись рейсы из Нижнеангарска в Красноярск
Бизнес, 24.09.2021
Рейсы будут выполняться на 48-местных воздушных судах
Социальные предприниматели встретились с замминистра промышленности Бурятии
Социальные предприниматели встретились с замминистра промышленности Бурятии
Бизнес, 24.09.2021
В центре «Мой бизнес» прошла встреча социальных предпринимателей с заместителем министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виталием Шальковым
В Бурятии прояснили ситуацию с «огромными счетами» от «ЭкоАльянса»
В Бурятии прояснили ситуацию с «огромными счетами» от «ЭкоАльянса»
Бизнес, 24.09.2021
В компании заявили, что программа дала сбой
Улан-удэнка отсудила свыше 200 тысяч за плохой ремонт
Улан-удэнка отсудила свыше 200 тысяч за плохой ремонт
Бизнес, 24.09.2021
Отделочники некачественно справились почти со всем
В Бурятии предложили расторгнуть контракт со строителями школы
В Бурятии предложили расторгнуть контракт со строителями школы
Бизнес, 23.09.2021
«Я каждую неделю выезжаю на объект и вижу, что там происходит, а точнее – ничего», - заявил зампред правительства
Бурятское УФАС проверило закупку на 4 млн
Бурятское УФАС проверило закупку на 4 млн
Бизнес, 23.09.2021
Цена в ходе аукциона была снижена незначительна
Прокурор Бурятии выслушала жалобы бизнесменов
Прокурор Бурятии выслушала жалобы бизнесменов
Бизнес, 23.09.2021
Галина Ковалёва провела личный приём
В Улан-Удэ не будут строить завод по переработке опасных отходов
В Улан-Удэ не будут строить завод по переработке опасных отходов
Бизнес, 23.09.2021
Мэрия Улан-Удэ даже не выносила эту инициативу на сессию горсовета
Начался сбор средств пострадавшим и семьям погибших в Перми
Начался сбор средств пострадавшим и семьям погибших в Перми
Бизнес, 22.09.2021
Сбер сообщает об открытии благотворительного счёта для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в Перми
Товары и услуги от Билайн появились на Яндекс.Маркете
Товары и услуги от Билайн появились на Яндекс.Маркете
Бизнес, 22.09.2021
SIM-карты можно найти по соответствующему запросу в поиске
В Улан-Удэ прикрыли ночной клуб «69»
В Улан-Удэ прикрыли ночной клуб «69»
Бизнес, 22.09.2021
В ночном клубе выявили грубые нарушения санитарного законодательства

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^