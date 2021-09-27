В Иркутской области остановили фуру с 25 тоннами мойвы без документов

25 сентября на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка во время досмотра автотранспорта остановили фуру. Водитель большегруза вёз крупную партию замороженной мойвы – более 25 тонн – без без ветеринарных сопроводительных документов.







Груз следовал с острова Сахалин в город Балашиху Московской области.

- Нарушитель привлечён к административной ответственности в виде штрафа по ч.2 ст.10.8 КоАП РФ. Груз был задержан до выяснения обстоятельств, но после досылки необходимых документов от предприятия проследовал дальше, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.





