В Иркутской области остановили фуру с 25 тоннами мойвы без документов

Груз остановили в Слюдянке
25 сентября на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка во время досмотра автотранспорта остановили фуру. Водитель большегруза вёз крупную партию замороженной мойвы – более 25 тонн – без без ветеринарных сопроводительных документов.
Груз следовал с острова Сахалин в город Балашиху Московской области.
- Нарушитель привлечён к административной ответственности в виде штрафа по ч.2 ст.10.8 КоАП РФ. Груз был задержан до выяснения обстоятельств, но после досылки необходимых документов от предприятия проследовал дальше, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Груз остановили в Слюдянке
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