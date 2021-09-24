 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 сентября

23 сентября

Популярное

Социальные предприниматели встретились с замминистра промышленности Бурятии

Социальные предприниматели встретились с замминистра промышленности Бурятии
Бизнес,  Фото:пресс-служба минпромторга РБ
В центре «Мой бизнес» прошла встреча социальных предпринимателей с заместителем министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виталием Шальковым

Во встрече приняли участие социальные предприниматели – победители регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект 2020», который проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Социальные предприниматели презентовали свои проекты. Роман Хоренов, автор проекта «Доброе сердце», организовал центр по уходу за людьми, которые перенесли инсульт. Эта идея победила в прошлом году в региональном этапе конкурса «Лучший социальный проект» в номинации «Социальное обслуживание».

- В центре мы ухаживаем за людьми после перенесённого инсульта и других тяжёлых заболеваний, маломобильным слоям населения, которые не имеют возможности ухаживать за собой, родственники, которые не могут вести уход, мы предоставляем эту возможность, - рассказал социальный предприниматель Роман Хоренов.

Известная в республике общественница Светлана Будашкаева разработала проект, который позволяет несовершеннолетним с нарушениями здоровья зарабатывать. В центре «Аватар» работают мастерские, в которых воспитанники сами изготавливают игрушки, учебные пособия, посуду.

А руководитель школы роботехники и программирования «Рободо» Тимур Очиров поделился, что планирует открывать четвёртую по счёту школу в Улан-Удэ и готов сотрудничать с образовательными учреждениями и детскими домами по обучению детей в рамках 15 разработанных им образовательных программ.

- В этом году в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в республике выделено порядка 9 миллионов на поддержку проектов социальных предпринимателей. Сумма гранта- до 500 тысяч рублей. Главное условие, что должно быть софинансирование в проекте, - отметил Виталий Шальков, заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.

Заявки на гранты для социальных предпринимателей принимаются до 30 сентября в министерстве промышленности, торговли и инвестиций Бурятии. Как отметили присутствующие предприниматели, они планируют получить грант на развитие своего бизнеса.

- Проконсультироваться по получению грантов и поддержки, предусмотренной для социальных предпринимателей, можно в центре инноваций социальной сферы, который входит в центр «Мой бизнес», по адресу ул. Смолина, 65. Телефон для справок: 8-800-30-30-123, - сообщает пресс-служба министерства промышленности РБ.
Бурятия министерство промышленности предприниматели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Социальные предприниматели встретились с замминистра промышленности Бурятии
Социальные предприниматели встретились с замминистра промышленности Бурятии
Бизнес, 24.09.2021
В центре «Мой бизнес» прошла встреча социальных предпринимателей с заместителем министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виталием Шальковым
В Бурятии прояснили ситуацию с «огромными счетами» от «ЭкоАльянса»
В Бурятии прояснили ситуацию с «огромными счетами» от «ЭкоАльянса»
Бизнес, 24.09.2021
В компании заявили, что программа дала сбой
В Бурятии предложили расторгнуть контракт со строителями школы
В Бурятии предложили расторгнуть контракт со строителями школы
Бизнес, 23.09.2021
«Я каждую неделю выезжаю на объект и вижу, что там происходит, а точнее – ничего», - заявил зампред правительства
Бурятское УФАС проверило закупку на 4 млн
Бурятское УФАС проверило закупку на 4 млн
Бизнес, 23.09.2021
Цена в ходе аукциона была снижена незначительна
Прокурор Бурятии выслушала жалобы бизнесменов
Прокурор Бурятии выслушала жалобы бизнесменов
Бизнес, 23.09.2021
Галина Ковалёва провела личный приём
В Улан-Удэ не будут строить завод по переработке опасных отходов
В Улан-Удэ не будут строить завод по переработке опасных отходов
Бизнес, 23.09.2021
Мэрия Улан-Удэ даже не выносила эту инициативу на сессию горсовета
Начался сбор средств пострадавшим и семьям погибших в Перми
Начался сбор средств пострадавшим и семьям погибших в Перми
Бизнес, 22.09.2021
Сбер сообщает об открытии благотворительного счёта для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в Перми
Товары и услуги от Билайн появились на Яндекс.Маркете
Товары и услуги от Билайн появились на Яндекс.Маркете
Бизнес, 22.09.2021
SIM-карты можно найти по соответствующему запросу в поиске
В Улан-Удэ прикрыли ночной клуб «69»
В Улан-Удэ прикрыли ночной клуб «69»
Бизнес, 22.09.2021
В ночном клубе выявили грубые нарушения санитарного законодательства
Пенсионерка из Бурятии создаёт изделия из кожи рыб
Пенсионерка из Бурятии создаёт изделия из кожи рыб
Бизнес, 22.09.2021
Для мастерицы из Кабанского района хобби стало основным занятием
«Победа» отказалась от полётов в Бурятию зимой
«Победа» отказалась от полётов в Бурятию зимой
Бизнес, 22.09.2021
Нишу «Победы» зимой займёт Smartavia
В Улан-Удэ назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сентябре
В Улан-Удэ назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сентябре
Бизнес, 22.09.2021
Лидируют по уровню зарплаты предложения для специалистов в сфере продаж
Улан-удэнцы покупают технику с помощью POS-кредитования от Сбера
Улан-удэнцы покупают технику с помощью POS-кредитования от Сбера
Бизнес, 21.09.2021
С января в республике с помощью сервиса оформлено более 1500 кредитов
В Бурятии сняли очередной крупный «коронавирусный» запрет
В Бурятии сняли очередной крупный «коронавирусный» запрет
Бизнес, 21.09.2021
В республике разрешили возобновить работу ещё одной закрытой прежде отрасли развлечений
В Бурятии насчитали более 15 тысяч самозанятых
В Бурятии насчитали более 15 тысяч самозанятых
Бизнес, 20.09.2021
В числе наиболее популярных видов деятельности парикмахерские услуги

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^