Социальные предприниматели встретились с замминистра промышленности Бурятии

Бизнес, Фото: пресс-служба минпромторга РБ

В центре «Мой бизнес» прошла встреча социальных предпринимателей с заместителем министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виталием Шальковым



Во встрече приняли участие социальные предприниматели – победители регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект 2020», который проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Социальные предприниматели презентовали свои проекты. Роман Хоренов, автор проекта «Доброе сердце», организовал центр по уходу за людьми, которые перенесли инсульт. Эта идея победила в прошлом году в региональном этапе конкурса «Лучший социальный проект» в номинации «Социальное обслуживание».



- В центре мы ухаживаем за людьми после перенесённого инсульта и других тяжёлых заболеваний, маломобильным слоям населения, которые не имеют возможности ухаживать за собой, родственники, которые не могут вести уход, мы предоставляем эту возможность, - рассказал социальный предприниматель Роман Хоренов.



Известная в республике общественница Светлана Будашкаева разработала проект, который позволяет несовершеннолетним с нарушениями здоровья зарабатывать. В центре «Аватар» работают мастерские, в которых воспитанники сами изготавливают игрушки, учебные пособия, посуду.



А руководитель школы роботехники и программирования «Рободо» Тимур Очиров поделился, что планирует открывать четвёртую по счёту школу в Улан-Удэ и готов сотрудничать с образовательными учреждениями и детскими домами по обучению детей в рамках 15 разработанных им образовательных программ.



- В этом году в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в республике выделено порядка 9 миллионов на поддержку проектов социальных предпринимателей. Сумма гранта- до 500 тысяч рублей. Главное условие, что должно быть софинансирование в проекте, - отметил Виталий Шальков, заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.



Заявки на гранты для социальных предпринимателей принимаются до 30 сентября в министерстве промышленности, торговли и инвестиций Бурятии. Как отметили присутствующие предприниматели, они планируют получить грант на развитие своего бизнеса.



- Проконсультироваться по получению грантов и поддержки, предусмотренной для социальных предпринимателей, можно в центре инноваций социальной сферы, который входит в центр «Мой бизнес», по адресу ул. Смолина, 65. Телефон для справок: 8-800-30-30-123, - сообщает пресс-служба министерства промышленности РБ.

