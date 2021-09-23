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Прокурор Бурятии выслушала жалобы бизнесменов

Прокурор Бурятии выслушала жалобы бизнесменов
Бизнес,  Фото:прокуратура Бурятии
Галина Ковалёва провела личный приём

Прокурор Бурятии Галина Ковалёва 21сентября провела личный приём предпринимателей.

В приёме приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев и исполняющий обязанности директора ООО «Управляющая компания территорий опережающего развития «Бурятия» Денис Емельянов.

Всего поступило четыре обращения по проблемным вопросам предпринимательской деятельности.

Так, жительница Курумканского района посредством видеоконференцсвязи сообщила о возникших трудностях при получении лицензии в целях создания базы отдыха по инвестиционному проекту в туристско-рекреационной зоне.

Представитель предприятия, занимающегося глубокой переработкой древесины, пожаловался на невыгодные условия проведения торгов при её продаже.

- Во время приёма предприниматели получили разъяснения законодательства. По письменным обращениям прокурором республики даны поручения об организации проверок, восстановлении нарушенных прав, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
прокуратура предприниматели

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