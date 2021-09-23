Прокурор Бурятии выслушала жалобы бизнесменов

Бизнес, Фото: прокуратура Бурятии

Галина Ковалёва провела личный приём



Прокурор Бурятии Галина Ковалёва 21сентября провела личный приём предпринимателей.



В приёме приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев и исполняющий обязанности директора ООО «Управляющая компания территорий опережающего развития «Бурятия» Денис Емельянов.



Всего поступило четыре обращения по проблемным вопросам предпринимательской деятельности.



Так, жительница Курумканского района посредством видеоконференцсвязи сообщила о возникших трудностях при получении лицензии в целях создания базы отдыха по инвестиционному проекту в туристско-рекреационной зоне.



Представитель предприятия, занимающегося глубокой переработкой древесины, пожаловался на невыгодные условия проведения торгов при её продаже.



- Во время приёма предприниматели получили разъяснения законодательства. По письменным обращениям прокурором республики даны поручения об организации проверок, восстановлении нарушенных прав, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

