Прокурор Бурятии выслушала жалобы бизнесменов

Галина Ковалёва провела личный приём
Прокурор Бурятии Галина Ковалёва 21сентября провела личный приём предпринимателей.
В приёме приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев и исполняющий обязанности директора ООО «Управляющая компания территорий опережающего развития «Бурятия» Денис Емельянов.
Всего поступило четыре обращения по проблемным вопросам предпринимательской деятельности.
Так, жительница Курумканского района посредством видеоконференцсвязи сообщила о возникших трудностях при получении лицензии в целях создания базы отдыха по инвестиционному проекту в туристско-рекреационной зоне.
Представитель предприятия, занимающегося глубокой переработкой древесины, пожаловался на невыгодные условия проведения торгов при её продаже.
- Во время приёма предприниматели получили разъяснения законодательства. По письменным обращениям прокурором республики даны поручения об организации проверок, восстановлении нарушенных прав, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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