Мэрия Улан-Удэ даже не выносила эту инициативу на сессию горсовета
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 сентября на заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета Улан-Удэ рассматривался вопрос о выделении земли для строительства предприятия по переработке опасных отходов. В планах было вынесение этого предложения на очередную сессию горсовета.
24 сессия прошла сегодня, 22 сентября. Однако из-за поднявшегося общественного резонанса власти города не вынесли на рассмотрение депутатов эту идею.
- От жителей было много обращений. И хорошо, что администрация не вышла с этой инициативой в принципе на сессию. Этот вопрос даже не отложен, а не будет рассматриваться больше. В этом месте такого завода не будет, и это очень радостно, - рассказал председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского горсовета Дмитрий Турченюк.
В Улан-Удэ не будут строить завод по переработке опасных отходов
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