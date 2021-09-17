СберБанк продлил льготную программу ипотеки на ИЖС

Программа будет действовать до 1 декабря этого года



СберБанк продлил программу льготной ипотеки на строительство индивидуального жилого дома. Кредитный договор можно заключить до 1 декабря 2021 года. Ранее программа действовала до 1 октября. Напомним, процентную ставку субсидирует финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.



- С начала июля, когда была запущена программа, около 1,8 тысячи россиян подали в СберБанк заявки на оформление новой льготной ипотеки на возведение собственного дома. Конечно, нужно отметить, что сейчас мы видим рост спроса на ипотеку на ИЖС в принципе. В этом году в СберБанке выдача таких кредитов увеличилась в четыре раза: за январь-август 2021 года по всем программам выдано 5819 кредитов на 15,3 млрд рублей. А если говорить о новой льготной программе, ставку по которой субсидирует институт развития, то мы считаем её эффективной и видим интерес всех участников процесса — как граждан, так и подрядчиков, – заявил Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.



Строительство дома должно осуществляться по договору подряда с подрядной организацией из списка рекомендованных банком на имеющемся в собственности земельном участке. Также льготная ипотека на ИЖС может распространяться на объекты индивидуального жилищного строительства, строящиеся застройщиками за счёт кредитных средств банка. В качестве обеспечения оформляется залог земельного участка, на котором планируется строительство.



Информацию о программе можно узнать на DomClick.ru.



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