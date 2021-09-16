В Бурятии на Байкале идёт подготовка к строительству отеля

- Два дня с 14 и 15 сентября гендиректор ООО «Грин Флоу Байкал» Александр Тертычный, Алексей Пастухов и Максим Шарипов (гендиректор АО «ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» - прим. ред.) активно поработали на площадке в Турке и в правительстве Бурятии. На видео идёт подготовка к началу строительных работ, которые начнутся после получения разрешения на строительство (совсем скоро). А пока живописные домики приводятся в состояние «для туристов проживание», - говорится в сообщении «Байкальской гавани».







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видео - @baikal_harbor_03









В «Байкальской гавани» в Бурятии готовятся к началу строительства отеля компании «Грин Флоу». Об этом сообщается в аккаунте Особой экономической зоны в Instagram.По проекту, к зданию гостиницы примыкает двухэтажный водно-оздоровительный блок. На первом этаже находятся бассейны (всего их в комплексе 6), хамам, финская баня, солёная баня, аромопаровые, душ впечатлений (это водная процедура гидроароматерапии). На втором этаже оздоровительной части блока располагаются термальная зона, бани, бассейн, зона отдыха, а также два тренажёрных зала.Кроме того, на первом и втором этажах здания запроектирован оздоровительный центр с кабинетами психолога и диетолога, карбокситерапии и иглорефлексотерапии, помещениями гидромассажа, пароуглекислой ванны и душа Шарко, подводной реабилитации, грязелечения, фанготерапии, бальнеологии и для других оздоровительных процедур.Предполагаемая продолжительность строительства - 26,3 месяца.