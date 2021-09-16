Пиццу рекламирует обнажённый мужчина
В Улан-Удэ одна из пиццерий прорекламировала свою продукцию весьма необычным способом. Маркетологи пригласили мужчину, догола раздели его и положили пиццу на область паха.
Фото «творчества» рекламщиков опубликовал Instagram-паблик crimburyatia.
Многих подписчиков возмутил подобный рекламный ход. Впрочем, немало пользователей нашли в этом больше смешного и забавного, нежели отталкивающего.
«Богохульство с хлебом так себя вести», «В детстве не учили что ли, что хлебом нельзя играть», «Любое обнаженное тело в рекламе только отталкивает от покупки», «А пицца с чем будет? Яйцерони?», «Ему там не горячо?», «Хорошо, что они не курами-гриль занимаются», - написали люди в комментариях.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае этого года горожан возмутил баннер с рекламой решёток-гриль. На баннере была изображена курица-гриль, «наряженная» в женское нижнее бельё. «Для горячих цыпочек», - гласила надпись на рекламном баннере.
«Яйцерони?»: Улан-удэнцев возмутила откровенная реклама пиццерии
Бизнес, Фото:
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