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«Яйцерони?»: Улан-удэнцев возмутила откровенная реклама пиццерии

«Яйцерони?»: Улан-удэнцев возмутила откровенная реклама пиццерии
Бизнес,  Фото:pexels.com
Пиццу рекламирует обнажённый мужчина

В Улан-Удэ одна из пиццерий прорекламировала свою продукцию весьма необычным способом. Маркетологи пригласили мужчину, догола раздели его и положили пиццу на область паха.

Фото «творчества» рекламщиков опубликовал Instagram-паблик crimburyatia.

Многих подписчиков возмутил подобный рекламный ход. Впрочем, немало пользователей нашли в этом больше смешного и забавного, нежели отталкивающего.

«Богохульство с хлебом так себя вести», «В детстве не учили что ли, что хлебом нельзя играть», «Любое обнаженное тело в рекламе только отталкивает от покупки», «А пицца с чем будет? Яйцерони?», «Ему там не горячо?», «Хорошо, что они не курами-гриль занимаются», - написали люди в комментариях.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае этого года горожан возмутил баннер с рекламой решёток-гриль. На баннере была изображена курица-гриль, «наряженная» в женское нижнее бельё. «Для горячих цыпочек», - гласила надпись на рекламном баннере.


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