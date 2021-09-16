Предприятие нарушало законодательство об охране атмосферного воздуха
Прокуратура Окинского района Бурятии проверила соблюдение законодательства об охране атмосферного воздуха на предприятии, которое занимается добычей полезных ископаемых. О результатах проверки сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
В соответствии с федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха», запрещается эксплуатация объектов хозяйственной деятельности, которые не имеют очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в воздух.
- Проверкой выявлено, что при работе технологического оборудования отделения обогатительной фабрики предприятия газоочистное оборудование в виде двухступенчатой системы очистки не функционирует, - сообщает прокуратура Бурятии.
По данному факту прокурор района возбудил в отношении начальника обогатительной фабрики дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух». Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.
После прокурорского вмешательства нарушение было устранено.
В Бурятии оштрафовали начальника обогатительной фабрики
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Рассматривается вопрос о выделении земли инвестору
Такое решение оронгойский фермер принял после пожеланий покупателей
Учащимся рассказали о цифровых технологиях и искусственном интеллекте
В молоке обнаружены вещества, наличие которых недопустимо
С начала года собственникам рекламных конструкций выдано 75 предписаний
В регионе действует запрет на работу клубов и общепита ночью
Следить за качеством асфальта, уборкой мусора и снега будут собственники земли
Включение страхования за первый год в ипотечный договор может снизить расходы перед сделкой
Нарушение трудового законодательства вскрыла прокуратура
Нарушения выявляют и в торговых центрах, и в маленьких магазинах
Владелец не использовал участок по назначению
К властям республики обратился бурятский режиссёр Юрий Ботоев
Обнаружены нарушения законодательства об охране труда и обороте взрывчатых веществ
Бизнес, 10.09.2021
Ипотека предоставляется на строительство типовых домов и домов по индивидуальному проекту
Бизнес, 10.09.2021
Он выиграл главный приз – электронный сертификат на путешествия номиналом 150000 рублей