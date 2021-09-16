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В Бурятии оштрафовали начальника обогатительной фабрики

В Бурятии оштрафовали начальника обогатительной фабрики
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Предприятие нарушало законодательство об охране атмосферного воздуха

Прокуратура Окинского района Бурятии проверила соблюдение законодательства об охране атмосферного воздуха на предприятии, которое занимается добычей полезных ископаемых. О результатах проверки сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

В соответствии с федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха», запрещается эксплуатация объектов хозяйственной деятельности, которые не имеют очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в воздух.

- Проверкой выявлено, что при работе технологического оборудования отделения обогатительной фабрики предприятия газоочистное оборудование в виде двухступенчатой системы очистки не функционирует, - сообщает прокуратура Бурятии.

По данному факту прокурор района возбудил в отношении начальника обогатительной фабрики дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух». Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

После прокурорского вмешательства нарушение было устранено.


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