Такое решение оронгойский фермер принял после пожеланий покупателей
Фермер из села Оронгой Иволгинского района Бурятии Дмитрий Вихрев планирует в следующем году вырастить арбузы без косточек.
- Мы в этом году попробовали жёлтые и белые арбузы, на следующий год хотим без косточек. Смотрим на реакцию покупателей, какие у них пожелания, и многие задают вопросы, будут ли бескосточковые. Решили, что будут. Пока прикидываем, как и что будет, какие сорта будем брать, но пока не углублялись в этот вопрос – у нас идёт уборка, - сообщил «Байкал-Daily» Дмитрий Вихрев.
Новинка – необычные жёлтые и белые арбузы – появились на рынке Бурятии в этом году. Однако продавать оронгойские арбузы стали в этом году позже, чем обычно – в сентябре. Причиной тому стала холодная погода.
- Получилось, что мы на месяц позже вышли с арбузами на рынок. Планировали в начале августа, обычный сезон арбузный – в августе, но мы не вышли: погода была холодная, дождливая, арбуз у нас не зрел, сначала не цвел, потом не зрел. И мы вышли только в начале сентября. Сезон арбузный уже закончился, такого ажиотажа нет, у всех закончились отпуска, все вышли на работу. А арбуз же кушают в жару. В этом году с арбузами мы немного промахнулись, - отмечает Вихрев.
В 2022 году Вихрев намерен посадить около 4 гектаров арбузов. Это меньше, чем в этом году, когда было высажено 8 гектаров.
Бурятский фермер планирует вырастить арбузы без косточек
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