В молоке обнаружены вещества, наличие которых недопустимо
В Бурятии управление Россельхознадзора сообщило об обнаружении фальсифицированного молока. Специалисты отобрали пробы питьевого ультрапастеризованного молока (массовая доля жира 3,2%), произведённого ООО «Южный молочный завод» (город Армавир). Проба была взята в одном из социальных учреждений, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
- В результате исследований установлена фальсификация растительными жирами по составу стеринов. Обнаружены В-ситостерин, кампестерин, стигмастерин, наличие которых в пищевой продукции недопустимо, - говорится в сообщении ведомства.
Специалисты выдали предписание о прекращении действия декларации о соответствии на эту продукцию.
В Бурятии обнаружили фальсифицированное молоко
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