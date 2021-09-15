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В Бурятии обнаружили фальсифицированное молоко

В Бурятии обнаружили фальсифицированное молоко
Бизнес,  Фото:pexels.com
В молоке обнаружены вещества, наличие которых недопустимо

В Бурятии управление Россельхознадзора сообщило об обнаружении фальсифицированного молока. Специалисты отобрали пробы питьевого ультрапастеризованного молока (массовая доля жира 3,2%), произведённого ООО «Южный молочный завод» (город Армавир). Проба была взята в одном из социальных учреждений, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

- В результате исследований установлена фальсификация растительными жирами по составу стеринов. Обнаружены В-ситостерин, кампестерин, стигмастерин, наличие которых в пищевой продукции недопустимо, - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты выдали предписание о прекращении действия декларации о соответствии на эту продукцию.


молоко Россельхознадзор

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