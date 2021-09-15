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В Улан-Удэ идёт борьба с незаконной рекламой

В Улан-Удэ идёт борьба с незаконной рекламой
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ
С начала года собственникам рекламных конструкций выдано 75 предписаний

В Улан-Удэ ведётся работа по выявлению незаконно установленных рекламных конструкций. В этом году специалисты комитета по архитектуре и градостроительству провели рейды по улицам Смолина, Терешковой, пр. 50-летия Октября, Борсоева, Бабушкина, Лимонова, Куйбышева, сообщили в мэрии.

С начала года и по 15 сентября собственникам рекламных конструкций выдано 75 предписаний об устранении нарушений, из них исполнено - 63, в работе - 12. Срок исполнения – один месяц.

До конца 2021 года планируется провести рейды по улицам Кирова, Коммунистическая, Балтахинова, Ключевская, Жердева, Шумяцкого.

- Установка и эксплуатация любой рекламной конструкции в Улан-Удэ, независимо от места установки и формы собственности, должна быть согласована в комитете, собственник получит соответствующее разрешение, - сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству.


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