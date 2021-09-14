В Улан-Удэ хотят обязать бизнес содержать в порядке свои территории

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Следить за качеством асфальта, уборкой мусора и снега будут собственники земли



Власти Улан-Удэ планируют обязать бизнес ухаживать за своими территориями. Этот вопрос обсуждался сегодня на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета.



Мэрия города предлагает внести изменения в правила благоустройства территорий, согласно которым следить за качеством дорожного покрытия, заниматься уборкой мусора, расчисткой снега и выполнять другие работы будут не только местные власти, но и собственники территорий.



- Самый яркий, наверное, пример, это проспект Автомобилистов. Сделали там дорогу в неплохом состояние, так скажем, параллельная дорога сделана, но посмотрите в каком состоянии там заправка. Ямы, ухабины, проехать невозможно, а это самая большая заправка Бурятии. А как ней ездить? Поэтому мы предлагаем внести в правила благоустройства, чтобы административный контроль мог прийти и заставить человека восстановить своё благоустройство. Те же самые торговые центры, торговые точки. Чтобы мы могли, понятно, свою территорию облагораживать, но и чтобы собственники за своей территорией следили. На данный момент у нас никаких мер воздействия нет, - высказался председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



В случае если земля не разграничена, бизнесмену будет необходимо поддерживать чистоту и порядок в радиусе 10 метров от своего здания. Если же земля находится в собственности, то на всей территории.



Помимо этого, администрация Улан-Удэ разработала единый порядок для подрезки деревьев для всех организаций, предприятий и жителей города. Нововведения разрабатывались почти полгода. В качестве примера была взята практика Москвы и Московской области.



- Вся подрезка деревьев на территории Улан-Удэ в строго утверждённом порядке. Порядок очень большой, ёмкий. Там написано, какие ветви должны подрезаться, сколько. В идеале мы хотим, что подрезкой у нас занималось только предприятие «Городское лесное хозяйство». Но если это будут частные организации, то все подрезки должны вестись только с этим порядком. Чтобы у нас не было как в прошлом году весной. Некоторые управляющие компании подрезали деревья и оставили почти пни. Сейчас рекламные агентства и другие формы собственности калечат наши деревья, при этом никакой ответственности и порядка не существует, - добавил Сергей Гашев.



Депутаты инициативы поддержали. Однако заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов задался вопросом – сможет ли Горлесхоз самостоятельно справиться с объёмом работ? Только за нынешний год на территории города было удалено 680 аварийных тополей. Новое обследование показало, что тополей, которым уже за 40 лет и требующих удаление, в разы больше.



- Вот в посёлок Орешково уже два года зайти не могут, и сухие деревья, которые там уже на проводах лежат, никто убрать не может. Вопрос – один-то комбинат справится, если не будет частной компании? - поинтересовался Анатолий Белоусов.



Председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев рассказал, что Горлесхоз справится.



- Если частная компания будет заходить, да, пожалуйста. Лишь бы не нарушали этот порядок, по-честному его делали, - ответил Гашев.



Также в октябре на сессии Народно Хурала будет рассмотрено предложение о введении штрафов за нарушение порядка подрезки деревьев для физических и юридических лиц.



- Это абсолютно новый документ, такого у нас не было ещё ни разу. Нам он очень важен, для того, чтобы у нас была качественная работа, - подытожил Сергей Бурдиков, председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета.

