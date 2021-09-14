Жилец выиграл суд у управляющей компании
В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с управляющей компании ущерб за потоп квартиры, который произошёл в результате прорыва системы водного отопления.
Квартиру мужчины затопило горячей водой.
Суд признал управляющую компанию виновной и постановил выплатить пострадавшему материальный ущерб – около 167 тысяч рублей.
- Судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства управляющей компании, находящиеся на расчётных счетах в банках. Однако оплачивать долг компания не спешила. Выплата суммы ущерба была произведена только после вынесения судебным приставом-исполнителем запрета на регистрационные действия в отношении транспортного средства компании, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Улан-удэнец отсудил компенсацию за потоп в квартире
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