Улан-удэнец отсудил компенсацию за потоп в квартире

Жилец выиграл суд у управляющей компании



В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с управляющей компании ущерб за потоп квартиры, который произошёл в результате прорыва системы водного отопления.



Квартиру мужчины затопило горячей водой.



Суд признал управляющую компанию виновной и постановил выплатить пострадавшему материальный ущерб – около 167 тысяч рублей.



- Судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства управляющей компании, находящиеся на расчётных счетах в банках. Однако оплачивать долг компания не спешила. Выплата суммы ущерба была произведена только после вынесения судебным приставом-исполнителем запрета на регистрационные действия в отношении транспортного средства компании, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



