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Клиенты СберБанка могут включить стоимость страховки в сумму ипотеки

Клиенты СберБанка могут включить стоимость страховки в сумму ипотеки
Бизнес, 
Включение страхования за первый год в ипотечный договор может снизить расходы перед сделкой

Клиенты СберБанка теперь могут включить стоимость полиса страхования жизни и здоровья от СберСтрахование жизни в сумму ипотеки при покупке квартиры на вторичном рынке с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья.

Полис страхования жизни даёт возможность снизить ипотечную ставку на 1%, а включение страхования за первый год в ипотечный договор может снизить расходы перед сделкой. При включении стоимости полиса за первый год в сумму ипотеки договор страхования заключается на весь срок кредита. В случае погашения ипотеки досрочно (в течение первого года), клиент может вернуть часть премии за оставшийся период страхования.

Также кредитными средствами можно оплатить сервисы «Электронная регистрация», «Безопасные расчёты», услугу «Юридическая проверка» и агентское вознаграждение риелтору.

- При оформлении ипотеки клиенты могут присоединиться к программе ипотечного страхования жизни. На данный момент это востребовано у 70% ипотечных клиентов Сбера. Надеемся, что после возможности включения расходов за оформление полиса в тело ипотеки, страхование жизни станет ещё более привлекательным. Ведь это позволяет не только снизить ставку по ипотеке, но и защитить самое ценное — свои жизнь и здоровье. При этом у клиентов сохраняется возможность заключить договор страхования жизни отдельно от ипотечного договора, в том числе в других страховых компаниях, аккредитованных банком. Напомним, что Сбер первым в России предоставил возможность включения дополнительных расходов в сумму ипотечного кредита с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, - сообщает Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик».

Стоимость полиса ипотечного страхования рассчитывается индивидуально исходя из суммы ипотеки, пола и возраста клиента.

Справка

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (СберСтрахование жизни) — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объём собранной страховой премии за 2020 год составил 107 млрд рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года — 551,9 млрд рублей, страховые резервы — 484,4 млрд рублей. Рейтинговый класс по шкале RAEX («Эксперт РА») — ruAAA.
Сбербанк Сбер банки

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