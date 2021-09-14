Клиенты СберБанка могут включить стоимость страховки в сумму ипотеки

Включение страхования за первый год в ипотечный договор может снизить расходы перед сделкой



Клиенты СберБанка теперь могут включить стоимость полиса страхования жизни и здоровья от СберСтрахование жизни в сумму ипотеки при покупке квартиры на вторичном рынке с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья.



Полис страхования жизни даёт возможность снизить ипотечную ставку на 1%, а включение страхования за первый год в ипотечный договор может снизить расходы перед сделкой. При включении стоимости полиса за первый год в сумму ипотеки договор страхования заключается на весь срок кредита. В случае погашения ипотеки досрочно (в течение первого года), клиент может вернуть часть премии за оставшийся период страхования.



Также кредитными средствами можно оплатить сервисы «Электронная регистрация», «Безопасные расчёты», услугу «Юридическая проверка» и агентское вознаграждение риелтору.



- При оформлении ипотеки клиенты могут присоединиться к программе ипотечного страхования жизни. На данный момент это востребовано у 70% ипотечных клиентов Сбера. Надеемся, что после возможности включения расходов за оформление полиса в тело ипотеки, страхование жизни станет ещё более привлекательным. Ведь это позволяет не только снизить ставку по ипотеке, но и защитить самое ценное — свои жизнь и здоровье. При этом у клиентов сохраняется возможность заключить договор страхования жизни отдельно от ипотечного договора, в том числе в других страховых компаниях, аккредитованных банком. Напомним, что Сбер первым в России предоставил возможность включения дополнительных расходов в сумму ипотечного кредита с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, - сообщает Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик».



Стоимость полиса ипотечного страхования рассчитывается индивидуально исходя из суммы ипотеки, пола и возраста клиента.



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ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (СберСтрахование жизни) — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объём собранной страховой премии за 2020 год составил 107 млрд рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года — 551,9 млрд рублей, страховые резервы — 484,4 млрд рублей. Рейтинговый класс по шкале RAEX («Эксперт РА») — ruAAA.

