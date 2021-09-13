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Жителя Бурятии оштрафовали из-за заросшего деревьями участка

Жителя Бурятии оштрафовали из-за заросшего деревьями участка
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Владелец не использовал участок по назначению

В Тункинском районе Бурятии госинспектор Россельхознадзора выехал на участок собственника площадью 3,0002 га. Выявлено зарастание сорняками и деревьями на всей площади.

- Правообладатель привлечён к административной ответственности, ему выдано предписание об устранении выявленного нарушения, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В июне сотрудники проверили исполнение предписания.

- Должностным лицом установлено, что участок продолжает не использоваться на всей площади по назначению, и зарастает многолетней сорной и древесной растительностью. За неисполнение выданного предписания материалы дела переданы в суд по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, - отметили в ведомстве.

Мировой судья судебного участка Тункинского района назначил владельцу участка штраф в пять тысяч рублей.

штраф Россельхознадзор

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