Жителя Бурятии оштрафовали из-за заросшего деревьями участка

Владелец не использовал участок по назначению
В Тункинском районе Бурятии госинспектор Россельхознадзора выехал на участок собственника площадью 3,0002 га. Выявлено зарастание сорняками и деревьями на всей площади.
- Правообладатель привлечён к административной ответственности, ему выдано предписание об устранении выявленного нарушения, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В июне сотрудники проверили исполнение предписания.
- Должностным лицом установлено, что участок продолжает не использоваться на всей площади по назначению, и зарастает многолетней сорной и древесной растительностью. За неисполнение выданного предписания материалы дела переданы в суд по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, - отметили в ведомстве.
Мировой судья судебного участка Тункинского района назначил владельцу участка штраф в пять тысяч рублей.
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