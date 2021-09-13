В Бурятии привлекли к ответственности руководство рудника

Обнаружены нарушения законодательства об охране труда и обороте взрывчатых веществ



В Окинском районе Бурятии прокуратура проверила соблюдение законодательства об охране труда и обороте взрывчатых веществ в деятельности ООО «Рифей».



- Установлено, что руководством общества не приняты своевременные меры к назначению лица, ответственного за взрывные работы. На предприятии ненадлежащим образом осуществлялся учёт взрывчатых веществ. В нарушение действующего законодательства к работе на руднике были допущены лица, не прошедшие обязательное психиатрическое освидетельствование и обучение. Некоторые работники предприятия не были обеспечены средствами индивидуальной защиты, - сообщает прокуратура Бурятии.



Для устранения выявленных нарушений закона прокурор района внёс генеральному директору предприятия представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



- Кроме того, Государственная инспекция труда в Бурятии привлекла начальника рудника и начальника участка подземного горного участка к административной ответственности по части 1 статьи 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда». Постановления вступили в законную силу, - уточнили в прокуратуре.



