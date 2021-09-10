Банк ДОМ.РФ запустил льготную ипотеку

Ипотека предоставляется на строительство типовых домов и домов по индивидуальному проекту



Банк ДОМ.РФ запустил льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство. Оформить кредит по льготной ставке могут заёмщики до 36 лет, имеющие хотя бы одного ребёнка в возрасте до 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Бурятия.



По условиям программы, ипотека предоставляется на строительство типовых домов комплексной застройки или домов по индивидуальному проекту на территории с транспортной и социальной инфраструктурой, дополнительного залога не требуется. Срок кредитования составляет до 20 лет.



Минимальная ставка доступна для заёмщиков, подтверждающих доходы и занятость дистанционно с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ, а также для зарплатных клиентов банка. Востребованность дистанционного способа подтверждения кредитоспособности возросла в условиях роста заболеваемости COVID-19. Выписка заказывается через сотрудника банка, без обращения в отделение банка или в Пенсионный фонд РФ.



- Снижение процентной ставки должно дать импульс программе индивидуального жилищного строительства. Предлагаемая нами ставка приближена к ставке по льготной ипотеке на новостройки, являющейся драйвером спроса на рынке. Мы видим большой потенциал развития сегмента индивидуального жилищного строительства и постоянно работаем над улучшением условий кредитования. Недавно наш банк расширил цели использования кредита ипотеку можно направить как на строительство дома с одновременным приобретением земли, так и на строительство дома на имеющемся в собственности участке, - отметил Данила Литвинов, заместитель председателя правления банка ДОМ.РФ.



По его словам, в октябре банк ДОМ.РФ с целью повышения доступности программы расширил также географию возможного местонахождения объекта строительства теперь он может находиться на расстоянии до 50 км от ближайшего крупного населенного пункта. Кроме того, клиенты банка могут построить дом не только на землях населенных пунктов, но и на землях сельскохозяйственного назначения.



Подать заявку на ипотеку в банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн. Платежи по кредиту могут вноситься также без посещения офиса и без комиссии - через цифровую платформу с помощью дебетовой карты. Подробности можно узнать на сайте банка.







