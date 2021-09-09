В Бурятии беспечный владелец земли получил предписание

Мужчина не следит за своим участком сельхозназначения
Россельхознадзор провёл документарную проверку земельного участка сельхозназначения, расположенного в Баргузинском районе Бурятии.
Выявлено нарушение: собственник надела не выполняет обязанности по использованию участка. Владелец не проводит мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от негативных воздействий, ухудшающих качественное состояние земли. Сейчас участок закочкарен на 62%, обнаружены эрозийные процессы в результате бесконтрольного выпаса скота.
Возбуждено административное дело по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении нарушения, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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