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В Бурятии беспечный владелец земли получил предписание

В Бурятии беспечный владелец земли получил предписание
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Мужчина не следит за своим участком сельхозназначения

Россельхознадзор провёл документарную проверку земельного участка сельхозназначения, расположенного в Баргузинском районе Бурятии.

Выявлено нарушение: собственник надела не выполняет обязанности по использованию участка. Владелец не проводит мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от негативных воздействий, ухудшающих качественное состояние земли. Сейчас участок закочкарен на 62%, обнаружены эрозийные процессы в результате бесконтрольного выпаса скота.

Возбуждено административное дело по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении нарушения, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор

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