В Иркутской области задержали фуру, вёзшую полтонны рыбы

Рыбу везли из Хабаровского края
9 июля на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке задержали фуру с большой партией рыбы без документов.
- Из Хабаровского края в Иркутск перевозили 456 кг замороженной кеты без ветеринарных сопроводительных документов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области.
Владелец груза привлечён к административной ответственности по ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ. Ему назначен штраф в 3000 рублей. Ветеринарные документы позже предоставил отправитель груза.
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