В Иркутской области задержали фуру, вёзшую полтонны рыбы

















9 июля на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке задержали фуру с большой партией рыбы без документов.- Из Хабаровского края в Иркутск перевозили 456 кг замороженной кеты без ветеринарных сопроводительных документов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области.Владелец груза привлечён к административной ответственности по ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ. Ему назначен штраф в 3000 рублей. Ветеринарные документы позже предоставил отправитель груза.