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В Иркутской области задержали фуру, вёзшую полтонны рыбы

В Иркутской области задержали фуру, вёзшую полтонны рыбы
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Рыбу везли из Хабаровского края

9 июля на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке задержали фуру с большой партией рыбы без документов.


- Из Хабаровского края в Иркутск перевозили 456 кг замороженной кеты без ветеринарных сопроводительных документов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области.

Владелец груза привлечён к административной ответственности по ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ. Ему назначен штраф в 3000 рублей. Ветеринарные документы позже предоставил отправитель груза.

 


Россельхознадзор рыба

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