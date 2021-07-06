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В Бурятии внедряют новую технологию производства экогрунта

В Бурятии внедряют новую технологию производства экогрунта
Бизнес,  Фото:пресс-служба минтуризма РБ
Продукцию получат из очищенного осадка сточных вод

В Бурятии запускается производство экогрунта из органического сырья, образуемого на очистных сооружениях. 2 июля ОЭЗ «Байкальская гавань» и научно-практическая компания «БиоСфера» заложили первую партию для получения плодородного грунта с применением микробиологического препарата, который ускоряет процесс компостирования растительного и органического сырья. Производственный контроль готового грунта «Экос-БТ» будет произведён через 45 дней, который подтвердит правильность выбранной технологии и самого способа решение экологической задачи.

Разработчиком был создан регламент для технологии использования осадка сточных вод в качестве одного из видов сырья. Разрабатываемая технология может исключить негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду, сообщает пресс-служба министерства туризма Бурятии.

- Очистные сооружения, эксплуатируемые АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» на сегодня являются самыми современными на восточном берегу Байкала. Построенные для приёма сточных вод резидентов нашей Байкальской гавани, они также обслуживают и нужды туристского бизнеса, а также местного населения окрестных сёл Турка, Горячинск, Гремячинск и Максимиха. – рассказал генеральный директор ОЭЗ Максим Шарипов. - У отходов, которые проходят многоступенчатую механическую, биологическую, ультрафиолетовую очистку, образуется осадок сточных вод, который необходимо вывозить за пределы центральной экологической зоны озера Байкал. Вывоз ила мероприятие дорогостоящее и сложное. Нашей компанией для уменьшения негативного влияния на природу принято решение о внедрении технологии по переработке осадка сточных вод в экологически безопасный и эффективный почвогрунт. Позднее мы получим сертификат на использование данной технологии».

По информации «Байкальской гавани», использование осадков сточных вод в качестве органического сырья для производства плодородного грунта регламентируется ГОСТ Р 17.4.3.07−2001 «Требования к осадкам сточных вод при использовании в качестве органических удобрений» и санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.7.1287-03«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
Бурятия Байкал очистные сооружения туризм промышленное производство технологии

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