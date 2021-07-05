31 предписание о демонтаже уже исполнено
В Улан-Удэ выявили 50 нарушений по размещению рекламы. Среди них неправильно установленные настенные панно, конструкции на ограждениях, крышные остановки и отдельно стоящие конструкции.
Собственникам выданы предписания о демонтаже, из них исполнено 31. Срок исполнения составляет один месяц, сообщают в комитете по архитектуре и градостроительству.
Также после разъяснительной работы с предпринимателями непосредственно на месте убрали 13 штендеров.
В столице Бурятии усилены рейды по выявлению неправильно размещенных информационных и рекламных конструкций на фасадах зданий.
За первое полугодие 2021 года рейды прошли по улицам Смолина, Терешковой, пр. 50-летия Октября, Борсоева и Бабушкина. В выездах принимают участие представители комитета по архитектуре и градостроительству, районных администраций и управления административного контроля комитета городского хозяйства.
С сентября 2018 года в Улан-Удэ запрещено размещение информационных конструкций без согласования эскизного проекта с комитетом по архитектуре и градостроительству. По вопросу получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции обращаться по адресу: ул. Бабушкина, 25, каб. 405 и по тел.: 23-02-77
В Улан-Удэ усилили рейды по неправильной рекламе
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