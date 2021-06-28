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В Улан-Удэ оштрафовали караоке-клуб «Челентано»

В Улан-Удэ оштрафовали караоке-клуб «Челентано»
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В караоке обнаружили антиковидные нарушения

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии сообщили об антиковидных нарушениях в двух предприятиях общепита.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в кафе China House на улице Смолина обнаружили банкет по случаю дня рождения. При этом в республике действует запрет на массовые мероприятия, а также на увеселительные в заведениях общепита.

Также мобильные группы обнаружили нарушение нарушения требований санитарного законодательства по профилактике распространения COVID-19 в караоке-клубе «Челентано» на улице Бабушкина.

- В кафе Chine House и кафе-караоке «Челентано» установлены нарушения: проведение массовых мероприятий, несоблюдение социальной дистанции, отсутствие антисептических средств для обработки рук в общественных помещениях. Указанные нарушения способствуют распространению инфекции, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

За административные правонарушения на юридические лица этих предприятий наложены административные штрафы в размере 200 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.

штраф караоке
 
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