В караоке обнаружили антиковидные нарушения
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии сообщили об антиковидных нарушениях в двух предприятиях общепита.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в кафе China House на улице Смолина обнаружили банкет по случаю дня рождения. При этом в республике действует запрет на массовые мероприятия, а также на увеселительные в заведениях общепита.
Также мобильные группы обнаружили нарушение нарушения требований санитарного законодательства по профилактике распространения COVID-19 в караоке-клубе «Челентано» на улице Бабушкина.
- В кафе Chine House и кафе-караоке «Челентано» установлены нарушения: проведение массовых мероприятий, несоблюдение социальной дистанции, отсутствие антисептических средств для обработки рук в общественных помещениях. Указанные нарушения способствуют распространению инфекции, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
За административные правонарушения на юридические лица этих предприятий наложены административные штрафы в размере 200 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.
В Улан-Удэ оштрафовали караоке-клуб «Челентано»
Бизнес, Фото:
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