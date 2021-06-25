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Закупку цветов и газонов для парков Улан-Удэ оспаривают

Закупку цветов и газонов для парков Улан-Удэ оспаривают
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Две компании усмотрели ограничение конкуренции на торгах

В Бурятское УФАС поступили жалобы от двух компаний на закупку услуг по поставке, посадке и уходу за цветочной рассадой и газоном на территории улан-удэнских парков.

Начальная цена оспоренного конкурса составляет более двух млн рублей, заказчиком является Дирекция по паркам культуры и отдыха.

- Заявители не согласны с отдельными требованиями заказчика к участникам закупки, а также с порядком оценки заявок на участие. По мнению обратившихся компаний, положения закупочной документации ограничивают конкуренцию на торгах, - сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.

Решение по жалобам будет принято на заседании комиссии УФАС, которое состоится 29 июня в формате видеоконференцсвязи.

Справка:

Муниципальное автономное учреждение «Дирекция по паркам культуры и отдыха» начало свою работу в марте 2015 года. На данный момент в пользование передано пять парков: парк имени Орешкова, «Юбилейный», имени Жанаева, «Молодёжный» и «Кристальный».


парки отдыха УФАС
 
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