Две компании усмотрели ограничение конкуренции на торгах
В Бурятское УФАС поступили жалобы от двух компаний на закупку услуг по поставке, посадке и уходу за цветочной рассадой и газоном на территории улан-удэнских парков.
Начальная цена оспоренного конкурса составляет более двух млн рублей, заказчиком является Дирекция по паркам культуры и отдыха.
- Заявители не согласны с отдельными требованиями заказчика к участникам закупки, а также с порядком оценки заявок на участие. По мнению обратившихся компаний, положения закупочной документации ограничивают конкуренцию на торгах, - сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
Решение по жалобам будет принято на заседании комиссии УФАС, которое состоится 29 июня в формате видеоконференцсвязи.
Справка:
Муниципальное автономное учреждение «Дирекция по паркам культуры и отдыха» начало свою работу в марте 2015 года. На данный момент в пользование передано пять парков: парк имени Орешкова, «Юбилейный», имени Жанаева, «Молодёжный» и «Кристальный».
Закупку цветов и газонов для парков Улан-Удэ оспаривают
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