Закупку цветов и газонов для парков Улан-Удэ оспаривают

Две компании усмотрели ограничение конкуренции на торгах



В Бурятское УФАС поступили жалобы от двух компаний на закупку услуг по поставке, посадке и уходу за цветочной рассадой и газоном на территории улан-удэнских парков.



Начальная цена оспоренного конкурса составляет более двух млн рублей, заказчиком является Дирекция по паркам культуры и отдыха.



- Заявители не согласны с отдельными требованиями заказчика к участникам закупки, а также с порядком оценки заявок на участие. По мнению обратившихся компаний, положения закупочной документации ограничивают конкуренцию на торгах, - сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.



Решение по жалобам будет принято на заседании комиссии УФАС, которое состоится 29 июня в формате видеоконференцсвязи.



Справка:



Муниципальное автономное учреждение «Дирекция по паркам культуры и отдыха» начало свою работу в марте 2015 года. На данный момент в пользование передано пять парков: парк имени Орешкова, «Юбилейный», имени Жанаева, «Молодёжный» и «Кристальный».





