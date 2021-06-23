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В Иркутске обнаружили 20 тонн заражённых томатов

В Иркутске обнаружили 20 тонн заражённых томатов
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Вирус мозаики пепино считается одним из наиболее опасных заболеваний томатов

В июне в Иркутске сотрудники Россельхознадзора обнаружили 20 тонн томатов из Узбекистана без маркировки, заражённые вирусом мозаики пепино. 

Заражённые томаты нашли на оптовой плодоовощной базе на улице Толевая-1, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Наличие вируса подтверждено результатами лабораторной экспертизы. Заражённую продукцию, вероятнее всего, уничтожат.

Справка:

Вирус мозаики пепино считается одним из наиболее опасных заболеваний томатов во всем мире. Основными растениями-хозяевами для возбудителя считаются томаты, баклажаны, картофель и пепино (дынная груша или сладкий огурец, представляющий вечнозеленый кустарник семейства Пасленовые, которое изначально произрастало на территории Южной Америки). Сложность борьбы с заболеванием связана с высокой степенью вирулентности и генетической разнородностью вируса.

Проведенные учёными исследования доказывают, что в среднем заражённые вирусом всходы могут терять от 4 до 30 процентов урожая. При этом наносимый ущерб может сильно отличаться в зависимости от сортовой принадлежности растений, фазы вегетации, погодных условий и прочих факторов.
овощи Россельхознадзор
 
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