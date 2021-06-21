В Бурятии вынесли наказание за дважды размытую дорогу

Дорожная фирма не подготовилась к экстремальной ситуации
Прокуратура провела проверку по факту размытия в мае участка региональной автомобильной дороги «Монды-Орлик» в Окинском районе Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае здесь дважды размывало дорогу. В республиканском министерстве транспорта сообщали, что причиной тому были осадки и обильное таяние снега. Оказалось нарушено автомобильное сообщение с шестью сёлами: Орлик, Сорок, Хара-Хужир, Саяны, Хужир, Алаг-Шулун. Из-за данного происшествия в Окинском районе вводили режим ЧС.
Прокурорской проверкой установлено, что на основании государственного контракта работы по содержанию этой автомобильной дороги выполняет ООО «Регион С».
- Организация не приняла должных мер к предупреждению экстремальных ситуаций, подготовке дороги в период паводковых вод, организации дежурства ответственных лиц на участках дороги, подверженных воздействию паводка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Генеральному директору ООО «Регион С» внесено представление. Акт прокурорского реагирования удовлетворён, нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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