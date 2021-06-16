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В Улан-Удэ повторно проверяют бизнесменов-нарушителей

В Улан-Удэ повторно проверяют бизнесменов-нарушителей
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ
Мобильная группа только за день составила 28 протоколов

Сегодня одна из трёх мобильных групп Советского района проверила ряд предприятий в центре города, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

Чиновники вместе с сотрудниками полиции и Росгвардии проверили, устранили ли предприятия розничной торговли ранее выявленные нарушения.

- Нарушение ведения журнала дезинфекции помещений было зафиксировано в магазине корейских автозапчастей «СветаFor», продуктовом «Родной 03» и других объектах. По результатам рейдов было составлено 28 протоколов и проведены профилактические беседы, - сообщает администрация города.

C 1 июня 2021 года рейды проводят 14 мобильных групп, по четыре группы в каждом районе города: три дневные и одна вечерняя. Проверяется соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований в организациях торговли, общепита, общественных местах и транспорте.

По результатам рейдовых мероприятий, проведённых в период с 10 апреля 2020 года, всего было составлено 1893 административных протокола. Из них 1556 – на физических лиц, 142 – на должностных лиц и 196 – на юридических лиц.

– Наиболее частые нарушения - несоблюдение масочного режима, неведение журналов дезинфекции помещений, которые должны заполняться каждые два часа,- прокомментировал сотрудник мобильной группы.
коронавирус предприниматели
 
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