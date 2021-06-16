В Улан-Удэ посетителя заперли в кафе

Запертый парень ждал полтора часа, чтобы его выпустили















В Улан-Удэ в одном из кафе произошло недоразумение. Персонал закрыл посетителя в помещении, и работники разошлись по домам. Чтобы выйти на улицу, молодому человеку пришлось вызвать полицию. В кафе он просидел полтора часа.Пока молодой человек ждал, когда его выпустят, он успел походить по залу и заглянул на кухню. Видео прогулки по закрытому кафе он опубликовал в Instagram-паблике anonim_03.- Вот склады, вон здесь овощи. Здесь всё замариновано. Картошка, - комментирует свою экскурсию молодой человек.На кухне парень снял грязную посуду, которую работники оставили на столах.- Полная антисанитария. Может, покушать ещё раз здесь. Еда осталась, вроде бы, - добавил парень.Пользователи в комментариях пошутили, что это «Ревизорро по улан-удэнски».